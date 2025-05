¿Surgirá un nuevo amor en La Casa de los Famosos? participante rompió el silencio y confesó un gusto

La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha tenido un giro inesperado durante las últimas semanas. Esto debido a que han surgido fuertes peleas entre participantes que eran muy cercanas y, además, se han apaciguado diferencias del principio.

Por ejemplo, Karina García, que era muy amiga de Yina Calderón, ahora no tiene ningún tipo de contacto con las 'chicas fuego'. Mientras tanto, Melissa Gate no volvió a pelear con la DJ y Camilo Trujillo y Mateo Varela, que tuvieron fuertes cruces con 'La Toxi Costeña', ahora se encuentran con ella para hablar y reírse.

En las últimas horas, en el comedor de La Casa de los Famosos Colombia 2025, La Jesuu, Mateo Varela, 'La Toxi Costeña' y Camilo Trujillo tuvieron una conversación sincera y una de las creadoras de contenido reveló que sintió un gusto por uno de ellos durante los primeros días de competencia. ¿Quién fue? Entérese de todos los detalles aquí en Noticias RCN.

'La Toxi Costeña' confesó que sí sintió un gusto por Camilo Trujillo en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Durante la reciente conversación que se llevó a cabo en el comedor de La Casa de los Famosos Colombia 2025, La Jesuu y Mateo Varela recordaron que Camilo Trujillo y 'La Toxi Costeña' interactuaron bien durante los primeros días, pero que después comenzaron a tener peleas muy fuertes.

"Yo lo conocía de cara, pero no me sabía su nombre. Yo lo he visto en un poco de novela y él trabajó en una de mis favoritas", afirmó 'La Toxi Costeña'.

Tras esas palabras, La Jesuu recordó que Camilo y 'La Toxi' llegaron a darse un beso y que, incluso, la creadora de contenido sintió un gusto por el actor.

"Me gusto tres días. Primero nos dimos un pico y después un beso en una escena. Sin embargo, esos besos de novela no se sienten porque somos profesionales", agregó 'La Toxi Costeña'.

En ese sentido, tras esa confesión, tanto Mateo como La Jesuu utilizaron un tono jocoso para molestar a la creadora de contenido y al actor por la cercanía que alguna vez llegaron a sentir. ¿Será que podrá surgir un amorío entre ellos? Descúbralo conectándose con la pantalla del Canal RCN y con la aplicación digital que puede descargar aquí.

'La Toxi Costeña' y Camilo Trujillo han seguido nominándose entre sí

A pesar de que Camilo Trujillo y 'La Toxi Costeña' han solucionado sus diferencias y se han sentado a hablar, han seguido votando entre ellos en las jornadas de nominación.

No obstante, ambos participantes han manifestado que no es por una razón personal, sino simplemente porque pertenecen a equipos diferentes y la competencia ya está muy cerrada.