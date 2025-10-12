La verdadera razón detrás de la rivalidad entre Manuela Gómez y Yina Calderón

Se confirmó oficialmente que Manuela Gómez hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, noticia que generó gran expectativa entre los seguidores del reality.

¿Cómo se confirmó la entrada de Manuela Gómez a La casa de los famosos Colombia?

El anuncio se realizó en la mañana del 10 de noviembre, cuando El Jefe de la casa más famosa del país reveló que la empresaria antioqueña sería una de las participantes de esta nueva edición.

Tras darse a conocer la noticia, Manuela reaccionó mencionando a Yina Calderón, con quien ha tenido una relación marcada por polémicas. De manera contundente, afirmó que no tiene interés en saber nada sobre la creadora de contenido.

“¿Yina Calderón? No me importa ni me interesa”, expresó en un video publicado en redes.

Hasta el momento, Gómez no ha revelado más detalles sobre el estado actual de su relación o distanciamiento con Yina.

La rivalidad entre Yina Calderón y Manuela Gómez

Manuela Gómez saltó a la fama en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, temporada en la que compartió casa estudio con participantes como Sara Uribe, Edwin Garrido, Jhoan Álvarez, Angélica Jaramillo, Óscar Naranjo y Elianis Garrido.

En la edición siguiente ingresó Yina Calderón, pero el conflicto entre ambas comenzó cuando Manuela regresó temporalmente a la casa estudio tras los comentarios que Yina hacía sobre ella. Desde entonces, se desencadenaron discusiones y fuertes enfrentamientos verbales.

Con el paso del tiempo, ambas aseguraron haber superado las diferencias e incluso construyeron una amistad.

Sin embargo, esa tregua no duró mucho: nuevos malentendidos provocaron peleas, discusiones públicas e incluso enfrentamientos físicos, lo que terminó por fracturar definitivamente su relación, tanto en lo personal como en redes sociales.