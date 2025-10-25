CANAL RCN
Preocupación por Lady Tabares: en medio de lágrimas, dejó un alarmante mensaje en redes sociales

Lady Tabares, en una transmisión de TikTok, reveló que no se encuentra pasando por un buen momento a nivel anímico. Estas fueron sus palabras.

Foto: Canal RCN.

octubre 25 de 2025
11:25 a. m.
Lady Tabares, la icónica actriz de 'La vendedora de rosas' y la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se encuentra pasando por un momento difícil a nivel anímico.

En las últimas horas, la artista aseguró que lleva varios días sin sentirse bien y que ha tenido que batallar contra varias situaciones complejas.

Además, en medio de lágrimas, aseguró que se siente agotada y preocupó a todos sus seguidores. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

"No le encuentro sentido a la vida": este fue el preocupante mensaje que Lady Tabares emitió en redes sociales

En una transmisión de TikTok, Lady Tabares les contó a sus seguidores que se han sentido sola y quiso desahogarse.

"No sé, duelen tantas cosas, a veces es muy complejo ignorar las situaciones, los comportamientos y las actitudes. Es fácil cuando alguien no te importa o cuando esa persona va y viene", comenzó diciendo Lady Tabares en medio de lágrimas.

"Perdón, yo no suelo hacer esto, pero no sé, estaba como aburrida aquí solita. Llevo varios días maluquita, pero hoy fue fatal (24 de octubre) y me desperté muy mal, como agotada de todo lo que he venido pasando. Para serles sincera, yo como que no le encuentro sentido a la vida", agregó totalmente desconsolada.

Estos son los mensajes de apoyo que ha recibido Lady Tabares tras su preocupante pronunciamiento

Luego de que varios internautas vieron el video de Lady Tabares, le recordaron que ella es una guerrera y que puede con todo.

Además, también aseguraron que es importante que le brinden la compañía y el apoyo que necesita.

"Ánimo, confía en Dios", "muchas personas te admiramos, sigue adelante", "eres un gran ser humano", "bendiciones y mucha fuerza", "tú eres una berraca", "mañana te reirás de lo que pasó" y "Dios sanará tus heridas", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.

 

