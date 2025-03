¿Se desintegran las 'chicas fuego'? Dos integrantes tuvieron inesperada discusión en La Casa de los Famosos

En La Casa de los Famosos Colombia 2025 se han seguido presentando eventos tensionantes y en las últimas horas se presentó una discusión que nadie tenía entre sus planes.

Las involucradas fueron dos 'chicas fuego' que han demostrado mucha cercanía, han pensado estrategias juntas a lo largo de la competencia e, incluso, en medio de una dinámica de retos, accedieron a darse un beso.

Se trata de Lady Tabares y Karina García, que por lo general se reúnen para asear los baños de la casa juntas. Sin embargo, ese oficio fue el detonante de su desacuerdo.

Pues, mientras que la modelo aseguró que considera que Lady a veces le contesta mal y toma una actitud extraña, la actriz indicó que cree que Karina se siente el "centro de atención" y realiza reclamos que no le corresponden.

Así fue la discusión entre Lady Tabares y Karina García

Sobre el inicio de la tarde del lunes 17 de marzo, Lady Tabares comenzó a asear los baños de La Casa de los Famosos Colombia por su propia cuenta y Karina García le reclamó por no 'invitarla'. En consecuencia, la actriz le dijo que creía que no era pertinente esperarla si veía que ella estaba a cargo de otra función.

No obstante, no llegaron a un acuerdo y dejaron de hablar tras mostrarse disgustadas. Por lo tanto, Lady Tabares habló de lo sucedido con Yina Calderón, mientras que Karina García le entregó su versión de lo sucedido a Emiro Navarro y Camilo Trujillo.

"Ella se enojó porque yo le dije 'es que estás en la cocina y es normal que yo los vaya haciendo'. Ahí mismo arrancó y me dejó con la palabra en la boca. Así no es, pero de pronto tú no entiendes mi posición", le manifestó Lady Tabares a Yina Calderón.

"Yo siento que de la confianza que tenemos, ella abusa de eso. Es una nena que parece que en su vida normal la vida gira en torno a ella, pero aquí el mundo no gira en torno a nosotros, sino que cada uno tiene sus obligaciones", añadió molesta.

¿Y qué dijo Karina García tras la pelea con Lady Tabares?

Casi que en simultáneo a la conversación entre Lady Tabares y Yina Calderón, Karina García comenzó a contarles a Emiro y a Camilo porque estaba pensando en no volver a asear los baños con la actriz.

"Yo no quiero pelear con nadie y esa pelada es muy rara conmigo. Yo soy linda con ella, pero, no sé, de un momento a otro me empieza a gritar y es extraña, tanto que Yina le tuvo que decir", puntualizó Karina.

"Entonces yo le estaba diciendo al 'jefe' que quiero seguir con la sección (junto a Lady), pero sin incomodarme", concluyó.