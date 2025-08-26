CANAL RCN
¿Es un hecho?: Lamine Yamal confirmó su relación con la cantante Nicki Nicole

La fotografía, que habría confirmado su relación, ya ha generado gran revuelo en el mundo de la farándula.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
09:34 a. m.
Lo que parecía ser uno de los rumores más mediáticos de los últimos meses se logró confirmar gracias al poder de las redes sociales. Aunque la presunta relación se venía comentando, a raíz de las diferentes ocasiones en las que se les vio juntos, hasta hace unos días se logró confirmar su vínculo amoroso.

Lamine Yamal y Nicki Nicole

Los rumores entre la cantante y el futbolista crecieron a partir de la asistencia de la mujer en la fiesta de cumpleaños del futbolista en la que celebró que alcanzó la mayoría de edad. Así mismo, los comentarios crecieron cuando, según prensa internacional, se habría captado a la pareja mientras disfrutaban de una fiesta y se demostraban signos de cariño.

Las hipótesis crecieron cuando la argentina acompañó al joven deportista a un partido de fútbol en el que no dejó de alentar y expresarle su admiración desde la tribuna.

Sin embargo, dichos rumores llegaron a su fin cuando el futbolista compartió, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, una fotografía en la que se le observa celebrando el cumpleaños número 25 de la mujer.

En la instantánea se les ve a ambos famosos mientras comparten de la celebración y se encuentran abrazados. Así mismo, la instantánea iba acompañada de unos sentidos corazones para celebrar la importante ocasión.

Declaraciones del padre de Lamine Yamal

Por su parte, el padre del jugador español también se ha convertido en tendencia al hacer importantes declaraciones sobre la vida sentimental de su hijo, pues dejó en claro que no tenía conocimiento sobre la actual pareja del deportista y que dichos asuntos no son de su incumbencia.

Finalmente, el hombre generó todo un debate en redes sociales al manifestar que dentro de sus periferias musicales está la música en inglés, de modo que, cientos de internautas manifestaron que dicha afirmación podría ser una clara indirecta hacia la cantante argentina.

