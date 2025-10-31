Escándalo en España: Lamine Yamal habría engañado a Nicki Nicole con esta influencer

El joven futbolista Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, vuelve a estar en el centro de la polémica.

Tras el clásico español frente al Real Madrid, el delantero de 18 años habría aprovechado sus días libres para viajar a Milán, donde, según versiones de medios españoles, habría protagonizado una presunta infidelidad a su pareja, la cantante argentina Nicki Nicole.

El rumor ha generado un verdadero terremoto mediático tanto en España como en Latinoamérica, donde la artista cuenta con una gran base de seguidores.

La comunicadora Anna Gurgui aseguró que Yamal se hospedó en el hotel Armani, el mismo donde se encontraba la influencer italiana Anna Gegnoso, con quien presuntamente compartió fiesta y habitación.

Lamine Yamal y la influencer italiana: las versiones que avivaron el escándalo

Según el relato de Gurgui, el futbolista viajó a Milán junto a varios amigos para descansar luego del clásico. Durante su estancia, habría coincidido con Anna Gegnoso, una reconocida creadora de contenido italiana.

“Lamine se fue a dormir con Anna Gegnoso”, afirmó Gurgui en un programa español, generando un gran revuelo en redes sociales.

Las sospechas aumentaron cuando la influencer publicó varias fotos en Instagram desde el mismo lugar donde se encontraba el jugador culé, aunque en ninguna aparecían juntos.

Los comentarios de los seguidores y las coincidencias de ubicación encendieron las alarmas entre los fans de Nicki Nicole, quien eliminó todas las fotos que tenía con Yamal de su perfil, lo que muchos interpretan como una reacción al escándalo.

Silencio de Yamal y Nicki Nicole mientras crecen las especulaciones

Ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole se han pronunciado públicamente sobre lo sucedido.

Sin embargo, el periodista Javi de Hoyos, quien contactó directamente al jugador, aseguró que este mantiene una actitud respetuosa y profesional.

Por ahora, el entorno de ambos guarda silencio, mientras la prensa española continúa siguiendo cada movimiento del joven talento culé.