CANAL RCN
Tendencias

Lamine Yamal compra la casa de Shakira y Gerard Piqué en Barcelona por unos 14 millones de euros

El joven jugador del FC Barcelona transforma la emblemática residencia de la expareja en un centro de alto rendimiento con gimnasio, piscina y seguridad de última generación.

Lamine Yamal FC Barcelona
FOTO: Lamine Yamal - IG

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
11:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona y de la selección española, está a punto de cerrar una de las operaciones inmobiliarias más comentadas del año. Según diferentes medios españoles, el jugador adquirirá la mansión donde vivieron Shakira y Gerard Piqué, ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat.

Shakira deslumbra a Cali con histórico concierto junto al Grupo Niche
RELACIONADO

Shakira deslumbra a Cali con histórico concierto junto al Grupo Niche

El complejo, valorado en 14 millones de euros, abarca 3.800 metros cuadrados y está compuesto por tres viviendas independientes. La propiedad destaca por su privacidad, seguridad y diseño moderno.

Una mansión transformada en centro de alto rendimiento

La vivienda principal, diseñada por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, fue concebida originalmente como el hogar de la cantante colombiana y el exfutbolista del Barcelona. Ahora, Lamine Yamal planea convertirla en una residencia de deportista de élite, equipada con:

  • Gimnasio personal y zona de fisioterapia
  • Piscina interior y exterior
  • Áreas de descanso y ocio para amigos y familiares
  • Sistema de seguridad reforzado de última generación

El jugador ocupará la casa principal, que fue vendida este verano por más de tres millones de euros, mientras que las otras dos viviendas pertenecieron a los padres de Shakira y Piqué.

Privacidad, lujo y coincidencias del destino

La zona elegida, Ciutat Diagonal, es una de las más exclusivas del área metropolitana de Barcelona. Allí residen también compañeros del Barça como Alejandro Balde y Ronald Araujo, lo que refuerza el sentido de comunidad y seguridad.

Shakira, demandada por presunta estafa a un hombre de 80 años en Miami
RELACIONADO

Shakira, demandada por presunta estafa a un hombre de 80 años en Miami

Curiosamente, Lamine Yamal comparte con la antigua pareja una coincidencia mediática: su relación con la cantante Nicki Nicole, reflejando de algún modo el vínculo entre fútbol y música que ya caracterizó a Shakira y Piqué.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocida actriz colombiana confirmó que se separó: esto fue lo que contó

La casa de los famosos

¡Se reveló el segundo grupo de aspirantes para ingresar a La Casa de los Famosos Colombia! LINK oficial para votar

Viral

Mesera que fue golpeada por un ataque de celos rompió el silencio y mostró pruebas

Otras Noticias

Fútbol

Vinicius Junior explotó durante el clásico ante Barcelona: "Yo me voy"

Salió a la luz video del fuerte enfado del brasileño.

Inseguridad en Bogotá

Atentaron contra el esquema de seguridad del exsuperintendente de Salud en Bogotá: video

Las autoridades investigan si el hecho fue un robo o un atentado con motivación política.

Argentina

Partido de Javier Milei se llevó aplastante triunfo en las legislativas de Argentina

Trabajo

Esta es la edad límite que un funcionario público puede trabajar en Colombia: hay excepciones

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones