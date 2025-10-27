Lamine Yamal compra la casa de Shakira y Gerard Piqué en Barcelona por unos 14 millones de euros

Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona y de la selección española, está a punto de cerrar una de las operaciones inmobiliarias más comentadas del año. Según diferentes medios españoles, el jugador adquirirá la mansión donde vivieron Shakira y Gerard Piqué, ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat.

El complejo, valorado en 14 millones de euros, abarca 3.800 metros cuadrados y está compuesto por tres viviendas independientes. La propiedad destaca por su privacidad, seguridad y diseño moderno.

Una mansión transformada en centro de alto rendimiento

La vivienda principal, diseñada por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, fue concebida originalmente como el hogar de la cantante colombiana y el exfutbolista del Barcelona. Ahora, Lamine Yamal planea convertirla en una residencia de deportista de élite, equipada con:

Gimnasio personal y zona de fisioterapia

Piscina interior y exterior

Áreas de descanso y ocio para amigos y familiares

Sistema de seguridad reforzado de última generación

El jugador ocupará la casa principal, que fue vendida este verano por más de tres millones de euros, mientras que las otras dos viviendas pertenecieron a los padres de Shakira y Piqué.

Privacidad, lujo y coincidencias del destino

La zona elegida, Ciutat Diagonal, es una de las más exclusivas del área metropolitana de Barcelona. Allí residen también compañeros del Barça como Alejandro Balde y Ronald Araujo, lo que refuerza el sentido de comunidad y seguridad.

Curiosamente, Lamine Yamal comparte con la antigua pareja una coincidencia mediática: su relación con la cantante Nicki Nicole, reflejando de algún modo el vínculo entre fútbol y música que ya caracterizó a Shakira y Piqué.