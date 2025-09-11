Las mujeres santas que inspiraron 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía

Rosalía ha vuelto a desafiar los límites del pop con 'Lux', su cuarto álbum de estudio, una producción de 18 canciones que se adentra en la espiritualidad femenina a través de un recorrido lírico por la vida de mujeres santas de distintas culturas.

RELACIONADO Rosalía sorprende al cantar ópera e incluir tres idiomas diferentes en su nueva canción

El disco, lanzado el 7 de noviembre, se presenta como una pieza dividida en cuatro movimientos, cantada en 13 idiomas y con colaboraciones que van desde Björk hasta coros litúrgicos como el Orfeó Català.

La artista reveló que el proceso creativo comenzó con un mapamundi lleno de post-its en su estudio, donde marcó las biografías de santas que la conmovieron. “La inspiración principal es la mística femenina. Investigué santas de diferentes lugares del mundo y conocí historias increíbles”, explicó durante una presentación en Ciudad de México.

Santa Rosa de Lima y otras figuras que marcaron el álbum 'Lux'

Entre las santas que inspiraron el álbum destaca Santa Rosa de Lima, patrona de América y símbolo de devoción radical. Rosalía se sintió atraída por su vida de recogimiento, ayuno y entrega absoluta, elementos que se reflejan en la atmósfera austera de temas como “La Perla” y “Oración”.

También aparece Hildegarda de Bingen, abadesa alemana del siglo XII, compositora y visionaria, cuya influencia se percibe en los pasajes sinfónicos y el uso del latín en varias piezas. Teresa de Ávila, con su escritura mística y su lucha por reformar el Carmelo, aporta una dimensión introspectiva y rebelde que atraviesa el segundo movimiento del disco.

Otras figuras como Isabel Flores de Oliva, María Magdalena y Juana de Arco también están presentes, no como retratos históricos, sino como arquetipos de fuerza, fe y contradicción. Rosalía no busca canonizar, sino dialogar con estas mujeres desde la música.

Lo divino y lo terrenal en clave contemporánea

El álbum es una exploración artística de lo sagrado. Rosalía mezcla flamenco, ópera, electrónica y cantos gregorianos para construir un universo sonoro que conecta lo espiritual con lo corporal. “Dedico mi vida a la música, tengo devoción por la música”, declaró la cantante, reafirmando que su fe está en el arte.