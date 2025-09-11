CANAL RCN
Tendencias

Las mujeres santas que inspiraron 'Lux', el nuevo álbum de Rosalía

La artista reveló que durante su proceso creativo se acercó a las biografías de santas que la conmovieron.

Foto: Instagram Rosalía

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
12:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Rosalía ha vuelto a desafiar los límites del pop con 'Lux', su cuarto álbum de estudio, una producción de 18 canciones que se adentra en la espiritualidad femenina a través de un recorrido lírico por la vida de mujeres santas de distintas culturas.

Rosalía sorprende al cantar ópera e incluir tres idiomas diferentes en su nueva canción
RELACIONADO

Rosalía sorprende al cantar ópera e incluir tres idiomas diferentes en su nueva canción

El disco, lanzado el 7 de noviembre, se presenta como una pieza dividida en cuatro movimientos, cantada en 13 idiomas y con colaboraciones que van desde Björk hasta coros litúrgicos como el Orfeó Català.

La artista reveló que el proceso creativo comenzó con un mapamundi lleno de post-its en su estudio, donde marcó las biografías de santas que la conmovieron. “La inspiración principal es la mística femenina. Investigué santas de diferentes lugares del mundo y conocí historias increíbles”, explicó durante una presentación en Ciudad de México.

Rosalía echa al olvido a Raw Alejandro y tendría nuevo amor; imágenes reveladoras
RELACIONADO

Rosalía echa al olvido a Raw Alejandro y tendría nuevo amor; imágenes reveladoras

Santa Rosa de Lima y otras figuras que marcaron el álbum 'Lux'

Entre las santas que inspiraron el álbum destaca Santa Rosa de Lima, patrona de América y símbolo de devoción radical. Rosalía se sintió atraída por su vida de recogimiento, ayuno y entrega absoluta, elementos que se reflejan en la atmósfera austera de temas como “La Perla” y “Oración”.

También aparece Hildegarda de Bingen, abadesa alemana del siglo XII, compositora y visionaria, cuya influencia se percibe en los pasajes sinfónicos y el uso del latín en varias piezas. Teresa de Ávila, con su escritura mística y su lucha por reformar el Carmelo, aporta una dimensión introspectiva y rebelde que atraviesa el segundo movimiento del disco.

Otras figuras como Isabel Flores de Oliva, María Magdalena y Juana de Arco también están presentes, no como retratos históricos, sino como arquetipos de fuerza, fe y contradicción. Rosalía no busca canonizar, sino dialogar con estas mujeres desde la música.

Lo divino y lo terrenal en clave contemporánea

El álbum es una exploración artística de lo sagrado. Rosalía mezcla flamenco, ópera, electrónica y cantos gregorianos para construir un universo sonoro que conecta lo espiritual con lo corporal. “Dedico mi vida a la música, tengo devoción por la música”, declaró la cantante, reafirmando que su fe está en el arte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Yina Calderón agredió a participante en ‘La Mansión de Luinny’ y tomaron drástica decisión

Cine

Activista afro explica por qué el “mejor amigo negro” en series y películas no es un intento valido de inclusión

Artistas

Carlos Rivera transformó el duelo por la muerte de su padre en su álbum 'Vida'

Otras Noticias

Bogotá

Cuatro presos se fugaron de la estación de Policía de Barrios Unidos en Bogotá

Autoridades activaron un 'plan candado' para su recaptura en Barrios Unidos y localidades aledañas.

Resultados lotería

Cayó el Baloto en Colombia: vea el número ganador y de dónde es el nuevo millonario

Cayó el Baloto en Colombia y hay un nuevo millonario. Conozca cuál fue la ciudad ganadora y los detalles del más reciente sorteo.

Selección Colombia

Escándalo en México: la dura entrada que lesionó a Kevin Mier y desató la polémica

Bolivia

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: buscará restablecer relaciones con Estados Unidos

Cuidado personal

¿Se debe cepillar los dientes antes o después de desayunar?: expertos lo explican