Rosalía sorprende al cantar ópera e incluir tres idiomas diferentes en su nueva canción

Rosalía ha conmocionado a millones de sus fanáticos al hacer oficial la portada, el tracklist y la primera canción de su próximo álbum ‘Lux’ que se compone de 15 canciones.

La española no solo se ha convertido en un ícono mediático de la música, sino que también ha combinado diferentes elementos visuales de su estética para hacer alusión a los principales temas que sus próximas canciones abordarán.

Rosalía sorprende con su canción ‘Berghain’

La intérprete de ‘La fama’ ha sorprendido a sus más fieles fanáticos con su esperado regreso a la música, pues su último álbum fue lanzado en el año 2022.

Sin embargo, su más reciente trabajo ya ha generado impacto en millones de internautas ya que con este la española ofrecería una nueva versión de su música, al fusionar diferentes ritmos que pasan desde el género urbano hasta la música clásica.

Un abrebocas de esta nueva entrega es su nueva canción ‘Berghain’ en donde realiza una colaboración con los cantantes Yves Tumor y Bjork. La melodía no solo llama la atención por su novedoso videoclip, que en menos de 24 horas, ya ha logrado más de tres millones de vistas, sino que también demuestra su increíble talento para cantar ópera.

La canción ya se ha consagrado como una de las mayores obras maestras de la artista ya que en ella se pueden escuchar tres idiomas como el español, el inglés y el alemán.

Así mismo, el video oficial deja ver una fresca puesta en escena en el que la mujer se encuentra realizando diferentes labores en su casa, mientras es rodeada por una amplia orquesta de música clásica en la que se exaltan los sonidos del violín, el violonchelo y las flautas.

Por supuesto, su obra ya ha sido aclamada por millones de fanáticos, quienes han exaltado la originalidad de su nuevo trabajo que, hasta ahora, nunca había sido presentado por otro artista del género.

¿Cuándo se estrenará el próximo álbum de Rosalía?

‘Lux’ será lanzado, en todas las plataformas musicales, el próximo 6 de noviembre por lo que su disco ya se encuentra disponible para pre-guardar.

Ya se han conocido algunas de sus otras colaboraciones que componen su nuevo disco como su canción ‘La rumba del perdón’ que cantará con Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz. Por otro lado, ‘La perla’ será interpretada con Yahritza y su esencia.