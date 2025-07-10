Las profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la IA según los creadores de ChatGPT

La Inteligencia Artificial llegó para quedarse en el mundo por lo que millones de personas se encuentran utilizando estas herramientas para optimizar un sin fin de tareas diarias.

Sin embargo, un reciente informe, elaborado por los creadores de ChatGPT, revelaron algunas de las profesiones que se encuentran en riesgo tras la implementación de la IA.

Riesgo laboral por la Inteligencia Artificial

El informe de OpenAI logró identificar 44 profesiones en Estados Unidos que se encuentran en la “primera línea de riesgo” de ser reemplazados por la Inteligencia Artificial. Aunque la compañía explicó que su objetivo no es afirmar que dichas profesiones desaparecerán, enfatizaron en la importancia de hacer uso de estas herramientas para optimizar la calidad del trabajo.

El estudio se basó en una metodología denominada como GDPval en la que los investigadores evaluaron el desempeño de modelos de Inteligencia Artificial frente a profesionales humanos en diversas tareas de nueve sectores económicos, considerados como relevantes en Estados Unidos.

Así mismo, se compararon las labores hechas por humanos y por máquinas sin tener conocimiento previo de cada una por lo que el modelo evaluado Claude Opus 4.1 superó a los humanos en un 47,6% de los casos mientras que GPT-5 de OpenAI alcanzó un nivel de éxito del 38,8%.

¿Cuáles son las 44 profesiones en riesgo por la IA?

Según el informe de la GPDval 2025, las profesiones en riesgo son: