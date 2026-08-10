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Billboard Latin Music Week 2026: artistas confirmados y presencia colombiana

La semana de la música, que contará con gran variedad de actividades y presentaciones en vivo, será el preámbulo de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 el próximo 22 de octubre.

Latin Music Week confirma artistas.
Foto: Billboard Colombia

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
09:52 a. m.
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Del 19 al 22 de octubre, el Faena Forum de Miami tendrá el foco de la música latina cuando reciba a una gran variedad de artistas en una semana que contará con presentaciones en vivo, panales, conversaciones con artistas, activaciones de marcas y oportunidades de networking entre otros.

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Además, la semana será el preámbulo perfecto para la celebración de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre y que contarán con una importante presencia colombiana.

Principales artistas confirmados para la Latin Music Week

La programación, que ya está definida y permitirá ver a los artistas en una faceta diferente a sus presentaciones en vivo, cuenta con un importante cartel de personalidades de la música latinoamericana que se reunirán para ofrecer charlas e incluso clases de baile.

Maluma, Ryan Castro, Jessi Uribe, Paola Jara, Greeicy Rendón y Aria Vega serán la cuota colombiana presente en la semana de la música en Miami.

Otros destacados artistas y grupos internacionales que harán parte de la celebración serán Anuel AA, Becky G, Grupo Frontera, Jay Wheeler, Pitbull, Quevedo, Ruben Blades y Lenny Tavárez.

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