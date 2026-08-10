Billboard Latin Music Week 2026: artistas confirmados y presencia colombiana

Del 19 al 22 de octubre, el Faena Forum de Miami tendrá el foco de la música latina cuando reciba a una gran variedad de artistas en una semana que contará con presentaciones en vivo, panales, conversaciones con artistas, activaciones de marcas y oportunidades de networking entre otros.

Además, la semana será el preámbulo perfecto para la celebración de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre y que contarán con una importante presencia colombiana.

Principales artistas confirmados para la Latin Music Week

La programación, que ya está definida y permitirá ver a los artistas en una faceta diferente a sus presentaciones en vivo, cuenta con un importante cartel de personalidades de la música latinoamericana que se reunirán para ofrecer charlas e incluso clases de baile.

Maluma, Ryan Castro, Jessi Uribe, Paola Jara, Greeicy Rendón y Aria Vega serán la cuota colombiana presente en la semana de la música en Miami.

Otros destacados artistas y grupos internacionales que harán parte de la celebración serán Anuel AA, Becky G, Grupo Frontera, Jay Wheeler, Pitbull, Quevedo, Ruben Blades y Lenny Tavárez.

RELACIONADO Karol G arrasa y se convierte en la colombiana con más nominaciones en los Latin Grammy 2026

Colombianos nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Con nueve nominaciones, la cantante paisa Karol G es la colombiana con más menciones en la edición 2026 de los premios de la música latina; Beele y Shakira cuentan con 5 nominaciones cada uno; Kapo, Morat, Carlos Vives, Feid, J Balvin y Ryan Castro completan la lista de colombianos con al menos una nominación en diferentes categorías que combinan canciones y colaboraciones del año.