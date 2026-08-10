Billboard Latin Music Week 2026: artistas confirmados y presencia colombiana
La semana de la música, que contará con gran variedad de actividades y presentaciones en vivo, será el preámbulo de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 el próximo 22 de octubre.
Noticias RCN
09:52 a. m.
Del 19 al 22 de octubre, el Faena Forum de Miami tendrá el foco de la música latina cuando reciba a una gran variedad de artistas en una semana que contará con presentaciones en vivo, panales, conversaciones con artistas, activaciones de marcas y oportunidades de networking entre otros.
Además, la semana será el preámbulo perfecto para la celebración de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre y que contarán con una importante presencia colombiana.
Principales artistas confirmados para la Latin Music Week
La programación, que ya está definida y permitirá ver a los artistas en una faceta diferente a sus presentaciones en vivo, cuenta con un importante cartel de personalidades de la música latinoamericana que se reunirán para ofrecer charlas e incluso clases de baile.
Maluma, Ryan Castro, Jessi Uribe, Paola Jara, Greeicy Rendón y Aria Vega serán la cuota colombiana presente en la semana de la música en Miami.
Otros destacados artistas y grupos internacionales que harán parte de la celebración serán Anuel AA, Becky G, Grupo Frontera, Jay Wheeler, Pitbull, Quevedo, Ruben Blades y Lenny Tavárez.
Colombianos nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Con nueve nominaciones, la cantante paisa Karol G es la colombiana con más menciones en la edición 2026 de los premios de la música latina; Beele y Shakira cuentan con 5 nominaciones cada uno; Kapo, Morat, Carlos Vives, Feid, J Balvin y Ryan Castro completan la lista de colombianos con al menos una nominación en diferentes categorías que combinan canciones y colaboraciones del año.