Laura Barjum en Cómo es la vuelta: su lucha, victoria y redención con el bullyng

¡Ya inició ‘Cómo es la vuelta’! El nuevo video podcast en el que Andrea Jaramillo e Isabella Atehortúa hablan con distintos personajes, y para este primer episodio, la invitada de honor fue la presentadora, actriz, y reina de belleza, Laura Barjum.

“Esencia” fue la palabra con la que describieron a Laura. Para Isa y Andre “siempre ha permanecido”, pero ahora “más a flor de piel”.

“Hubo un momento en donde dije: bueno, voy a ser reina de belleza, vamos a meternos en ese proceso. Y empecé a sentir un peso como de tener que ser perfecta, nunca lo logré, lo intenté un montón”. Sin embargo, confesó que ahora no siente el peso de tener que ser perfecta para nadie.

Yo soy así con mi risa gigante

La reina de la empatía

Laura habló también de una de sus cualidades, y es ser empática. Porque prefiere siempre pensar en las personas, al igual que compartir con gestos como abrazos, así fuesen desconocidos. Por esto recordó una anécdota durante su participación en el reinado de belleza.

“Me acuerdo que en el reinado me regañaban mucho porque yo soy de abrazar a la gente y siempre me generaba mucha alegría, grande, en serio. Como que yo estaba en el escenario y me daban ganas de reírme, así como salgo en todas las fotos”.

La lucha contra las críticas por su físico

Cuando Laura Barjum fue coronada como señorita Cartagena había personas entre el público que le gritaban todo tipo de críticas, esto cuando ella tenía apenas 21 años. Para ella, enfrentarse a ese rechazo fue “muy loco”.

“Uno pasa de ser la reina de la casa, de ser básicamente perfecta – mi abuela me echa todas las flores que existen – a que ‘tienes los ojos raros’, que ‘tienes los dedos chuecos’, que ‘tiene la ceja muy arriba’. Cosas que uno luego empieza en el espejo como: “¿será que estoy tan loca que me metí en esto y soy así de horrible como están diciendo?”.

Reveló que sí vivió ese proceso y que en dicho momento se cuestionó en un punto si debió o no asumir el reto.

Lo viví mucho y lo sufrí mucho

¿Cómo pudiste fortalecer y el proceso de sanación?

“El haber sufrido de bullyng en el colegio me ayudó un poco a llevarlo. A pesar de que todavía tengo muchas inseguridades, me acuerdo que mi gran error en el colegio fue siempre no escuchar a las personas que me quieren y que me construyen y que me conocen, que son mi papá, mi mamá y mi abuela”.

Sin embargo, con el paso de los años se dio cuenta que su error más grande fue precisamente ese, de sobreponer a sus compañeras. “Escuchar palabras necias”.

Siempre va a haber gente diciendo cosas feas

Agregó que, aunque en un punto de su carrera como reina de belleza muchos criticaron sus coronaciones, hoy día siente que sí se mereció cada una de ellas.

Las redes sociales fueron un catalizador de su personalidad, pues Laura manifiesta que allí volvió a ser ella, a retomar su esencia. Para ella fue “un lugar de escape”. No obstante, también fue un espacio en donde podría enfrentar críticas, aunque aún así, tomó la decisión de continuar con ello.

Laura Barjum tiene también un proyecto llamado ‘Bye, bye bullyng’, con el que hace giras en colegios con los niños. Para Isa, hubiera sido lo mejor tenerla en su colegio para que le dijera: “todo está bien contigo”.

“‘Bye, bye bullyng’ ha sido, creo que es y seguramente será para siempre el proyecto más importante de mi vida”.

Es tal la experiencia y el impacto de su iniciativa, que incluso niños se disculpaban entre ellos gracias a sus charlas.

“Una vez llegó un niño que era muy bajito en relación con sus compañeros y las chicas lo llevaron de la mano al frente mío y fueron como: te prometemos delante de Laura que no te volvemos a molestar nunca más”. Fue allí donde quiso sentar un precedente y reforzar ‘Bye, bye bullyng’.

¿Qué decir a los padres de familia que se enfrentan a una situación similar?

“Ahorita está muy difícil, el mundo está corriendo muy rápido y los papás no tienen tiempo para estar con los chiquis como antes nuestros abuelos lograban con nuestros papás. La cantidad de familias disfuncionales cada vez son más. Creo que la ayuda psicológica y de las personas que están especializadas sí deben entrar en la familia”.