Laura Barjum revela detalles de su separación con Diego Sáenz: "fue difícil tener que contarlo"

La exparticipante de Master Chef Celebrity, Laura Barjum, ha decidido finalmente romper el silencio y hablar públicamente sobre su reciente separación con el presentador Diego Sáenz. En una entrevista exclusiva para la revista 'Aló', la modelo y actriz reveló los detalles de la ruptura y expresó el cariño que aún siente por su expareja.

La noticia de la separación de Laura Barjum y Diego Sáenz sorprendió a muchos, ya que la pareja parecía estar muy enamorada durante su participación en el reality de cocina, MasterChef Celebrity.

Durante la competencia, se podía notar la complicidad y el amor que compartían, tanto en el programa como en las redes sociales, donde solían publicar videos juntos y compartir su día a día. Sin embargo, pocos días después de la eliminación de Diego Sáenz del programa, se confirmó que la relación había llegado a su fin hacía unas semanas.

Laura Barjum rompe silencio y habla acerca de su ruptura con Diego Sáenz

Aunque Laura había preferido mantener silencio al respecto, sus seguidores notaron que algo no estaba bien. Finalmente, el pasado 19 de octubre, la modelo decidió hablar sobre la ruptura en una entrevista.

“A él lo voy a querer siempre. Nos estamos tomando la distancia que nos corresponde para estar bien, pero él va a contar conmigo siempre. Lo admiro muchísimo, es un hombre trabajador y una persona súper profesional de la que aprendí muchísimo, así que de verdad creo que es la mejor manera de terminar una relación”, mencionó. Barjum.

Separación con Diego Sáenz fue revelada en entrevista por Laura Barjum

En la entrevista, Laura Barjum confesó que la separación había sido muy dolorosa para ambos. A pesar de eso, aseguró que sigue queriendo a Diego y que la distancia que están tomando es necesaria para su bienestar. Además, destacó las cualidades de su ex novio, mostrando admiración y respeto por él.

Uno de los aspectos más difíciles para Laura fue tener que dar explicaciones sobre la ruptura. Aunque sus seres cercanos le aconsejaban que no lo hiciera, ella sentía la responsabilidad de hablarle a la gente, ya que consideraba que formaban parte de su relación. “Fue muy doloroso ahorita, al final, como sentir que tenía que darle muchas explicaciones a la gente, porque, a pesar de que las personas cercanas a mí me decían que no tenía que hacerlo, yo sentía que sí, porque la gente hacía parte de nuestra relación. Fue difícil tener que contarlo una y otra vez”, resaltó.

A pesar de la ruptura, tanto Laura como Diego mantienen en sus redes sociales las fotos y los videos juntos, lo que ha llevado a muchos a especular sobre una posible reconciliación en el futuro. La historia de amor entre Laura Barjum y Diego Sáenz ha llegado a su fin, pero ambos demuestran madurez y respeto al mantener una buena relación, deseándose lo mejor en sus proyectos futuros.