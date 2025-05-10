CANAL RCN
¿Lo confirmó o lo desmintió? Viral publicación de Laura de León tras rumores de separación con Salomón Bustamante

Laura de León se pronunció en las redes sociales al darse cuenta de que está siendo tendencia en el país. ¿Qué dijo?

Foto: @lauradeleonc y @salobustamante en Instagram.

octubre 05 de 2025
09:33 a. m.
El pasado viernes 3 de octubre de 2025, el tema de la presunta separación entre Laura de León, la reconocida actriz, y Salomón Bustamante, el periodista y presentador, volvió a revolucionarse.

La razón fue que una internauta le preguntó a Salomón Bustamante que si era verdad que había terminado con Laura de León y él, con el tono sarcástico que lo caracteriza, respondió que sí.

¡Bombazo! Así fue como un reconocido presentador habría confirmado el fin de su matrimonio
"Sí, ¿algo más o ya con el chisme te es suficiente?", fueron las palabras exactas del periodista en Instagram.

Por lo tanto, tanto él como Laura de León comenzaron a ser tendencia y, en medio de esa coyuntura, la reconocida actriz subió un par de historia que, según los seguidores, desmentirían su ruptura.

Estas son las publicaciones en las que Laura de León habría desmentido su ruptura con Salomón Bustamante

Tras el comentario viral de Salomón Bustamante y los rumores de que el matrimonio con Laura de León habría llegado a su fin, la actriz dejó un mensaje en el que insinuó que en Internet hay bastante ingenuidad.

Junto a un video tomándose la cabeza, Laura de León escribió la frase 'mi cara porque tú sigues creyendo que la marimonda es Mickey', que en el léxico barranquillero significa que no se debe creer en todo lo que se ve y que hay una gran confusión en torno a algo.

Además, posteriormente, en una grabación junto a su papá, Laura de León volvió a afirmar que es tendencia debido a la ingenuidad de las personas que han estado pendientes de su vida sentimental.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Laura de León tras, aparentemente, desmentir la ruptura con Salomón Bustamante

Tras las publicaciones de Laura de León, varios de sus seguidores se han alegrado y conservado la esperanza de que el matrimonio continúe.

Primera reacción de Laura de León tras posible ruptura con Salomón Bustamente
"Eso quiere decir que no han terminado", "yo alegre porque solo sea un chisme y "son una linda pareja", han sido algunos de los comentarios escritos en las redes sociales.

 

