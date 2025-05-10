¿Lo confirmó o lo desmintió? Viral publicación de Laura de León tras rumores de separación con Salomón Bustamante

El pasado viernes 3 de octubre de 2025, el tema de la presunta separación entre Laura de León, la reconocida actriz, y Salomón Bustamante, el periodista y presentador, volvió a revolucionarse.

La razón fue que una internauta le preguntó a Salomón Bustamante que si era verdad que había terminado con Laura de León y él, con el tono sarcástico que lo caracteriza, respondió que sí.

"Sí, ¿algo más o ya con el chisme te es suficiente?", fueron las palabras exactas del periodista en Instagram.

Por lo tanto, tanto él como Laura de León comenzaron a ser tendencia y, en medio de esa coyuntura, la reconocida actriz subió un par de historia que, según los seguidores, desmentirían su ruptura.

Estas son las publicaciones en las que Laura de León habría desmentido su ruptura con Salomón Bustamante

Tras el comentario viral de Salomón Bustamante y los rumores de que el matrimonio con Laura de León habría llegado a su fin, la actriz dejó un mensaje en el que insinuó que en Internet hay bastante ingenuidad.

Junto a un video tomándose la cabeza, Laura de León escribió la frase 'mi cara porque tú sigues creyendo que la marimonda es Mickey', que en el léxico barranquillero significa que no se debe creer en todo lo que se ve y que hay una gran confusión en torno a algo.

Además, posteriormente, en una grabación junto a su papá, Laura de León volvió a afirmar que es tendencia debido a la ingenuidad de las personas que han estado pendientes de su vida sentimental.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Laura de León tras, aparentemente, desmentir la ruptura con Salomón Bustamante

Tras las publicaciones de Laura de León, varios de sus seguidores se han alegrado y conservado la esperanza de que el matrimonio continúe.

"Eso quiere decir que no han terminado", "yo alegre porque solo sea un chisme y "son una linda pareja", han sido algunos de los comentarios escritos en las redes sociales.