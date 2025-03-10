CANAL RCN
Primera reacción de Laura de León tras posible ruptura con Salomón Bustamente

La reconocida actriz rompió el silencio y habló sobre el término de su relación.

Reacción de Laura de León
Foto: Canal RCN y Juan Oviedo

octubre 03 de 2025
12:50 p. m.
En las últimas horas, el reconocido presentador colombiano Salomón Bustamante, confirmó el fin de su relación con la actriz Laura de León, tras más de 10 años de relación y 5 de casados.

Mediante sus redes sociales, Bustamante puso fin a semanas de especulaciones al confirmar públicamente su divorcio de su pareja.

El presentador no escatimó ante las preguntas de una seguidora que había cuestionado el futuro de la pareja. ”Sí… algo más?, o ya con el chiste te es suficiente", contestación que confirmó el fin de su matrimonio con la actriz.

La respuesta de Bustamante dejó un sinnúmero de comentarios en redes sociales que trascendieron, tanto así, que la propia Laura de León dejó un mensaje que parece haber confirmado la ruptura.

Esta fue la primera reacción de Laura de León a la ruptura

También por medio de redes sociales, la actriz se pronunció con una enigmática imagen en la que tocó puntos de motivación y superación personal, lo que dio a entender a sus seguidores el fin.

"Hoy levántate con esta mentalidad: no lo hago por obligación, lo hago por mí. Por amor propio, por respeto a mi cuerpo, por la persona que quiero ser", se lee en una parte de la historia subida en Instagram.

Y agregó: "Cuando entiendes que esto no es un castigo, sino un regalo, todo cambia. Ya no comes saludable porque "toca", lo haces porque quieres darte lo mejor".

Reacción de usuarios en redes sociales a la posible ruptura

Algunos de los mensajes publicados por los usuarios reflejaron el desconcierto y la empatía hacia los protagonistas.

“Muchas parejas en redes se ven extremadamente felices y al final la realidad es otra”, “Es una lástima, yo los veía como una pareja muy linda, unida y amorosa, pero nadie sabe la gotera que cae en cada hogar”, “Tan hermoso, Salomón, ya Dios te mandará la indicada, las cosas pasan por algo”, se leyó.

