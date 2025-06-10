"Me moriría": reconocida actriz sorprendió con canción de 'despecho' en medio de los rumores de su separación

Laura de León y Salomón Bustamante siguen generando todo tipo de reacciones entre los internautas.

Desde hace más de dos meses, los seguidores de la actriz y del presentador han rumorado el final de su matrimonio debido a que no han vuelto a subir videos ni fotos juntos.

RELACIONADO Laura de León compartió intrigante mensaje tras supuesta ruptura con Salomón Bustamante

De esa manera, cada vez que alguno sube una publicación a sus redes sociales, los internautas les preguntan constantemente que si es verdad que ya no están juntos.

Y, en una de esas preguntas, Salomón Bustamante dio a entender que la relación sí se había terminado y la ola de los rumores se acrecentó mucho más.

"Sí, ¿algo más o ya con el chisme te es suficiente?", fue la respuesta exacta que el presentador le entregó a una de sus seguidoras.

Y, después de ese suceso, Laura de León subió un video cantando una canción que se denomina de 'despecho' y los murmullos continuaron.

En video: esta fue la canción de 'despecho' que cantó Laura de León en medio de los rumores de su separación con Salomón Bustamante

El fin de semana, en medio de los rumores de una ruptura, Laura de León publicó un video cantando 'La nave del olvido', de José José.

Sin embargo, el hecho de interpretar ese tema musical no estaría relacionado con su situación sentimental, sino que simplemente ella habría querido mostrar otro de sus talentos aparte de la actuación.

"Talentosa, mi muñeca", "qué espectáculo", "qué hermosa voz" y "eres de otro mundo", son algunos de los comentarios que recibió la reconocida actriz.

Además, ella, en la descripción del post, puso el siguiente mensaje:

Que no nos falte la cantadita.

Laura de León habría desmentido su ruptura con Salomón Bustamante

Tras la intensificación de los rumores, Laura de León subió una historia con el dicho "tú sigues creyendo que la marimonda es Mickey".

En consecuencia, teniendo en cuenta que en la costa esa frase significa que las personas están confundidas y creyendo en versiones falsas, se infirió que negó el fin de su matrimonio con el presentador Salomón Bustamante.