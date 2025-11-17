CANAL RCN
Reconocida actriz colombiana se fracturó y este es su estado de salud

La actriz reveló qué hueso se fracturó y cuánto tiempo estará en recuperación.

Foto: Freepik.

noviembre 17 de 2025
10:41 a. m.
En las últimas horas, una reconocida actriz colombiana informó en sus redes sociales que sufrió una fractura y que se encuentra en recuperación.

Se trata de Laura de León, la cartagenera que tiene 34 años y ha participado en producciones como 'La ley del corazón', 'Pa quererte' y 'Rojo carmesí'.

La artista, que también se ha destacado como presentadora, modelo y cantante, reveló que tuvo un golpe en su pie derecho y que, tras las pruebas diagnósticas, le informaron que uno de sus huesos sufrió una afectación.

¿Cuál fue la fractura que sufrió Laura de León, la reconocida actriz colombiana?

En su cuenta de Instagram, Laura de León mostró el resultado de los rayos X que le tomaron en su pie derecho.

"Fractura oblicua, no desplazada diafisiaria distal del quinto metatarsiano, con edema en los tejidos blandos adyacentes", fue el diagnóstico exacto.

Por lo tanto, la actriz tuvo que ser enyesada y se encuentra movilizándose con ayuda de unas muletas.

"Siempre hay una primera vez. Van cuatro días de 30 de muletas y de cuatro meses de superada al 100 la fractura. Vamos que vamos", escribió la actriz en la descripción del post que publicó.

¿Cuál es el estado de salud actual de Laura de León tras la fractura que sufrió?

Luego de que Laura de León dio a conocer la fractura que sufrió, publicó un video en el que habló de su estado actual y su proceso de recuperación.

"Estoy impresionada porque mucha gente se ha fracturado el mismo hueso. Esta es mi primera fractura en la vida y no quiero que me pase más. Gracias a Dios no es peor y no es de cirugía", detalló la reconocida actriz.

"Estoy aprendiendo a pedir favores, a manejar la paciencia, a no ir al gimnasio. Ay, qué duro, pero aquí vamos y gracias por todos los consejos", añadió.

