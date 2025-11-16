CANAL RCN
Tendencias

Reconocida exreina colombiana confesó que sufrió un angustioso accidente y que su vida estuvo en peligro

La exreina de belleza, a través de sus redes sociales, informó qué fue lo que le pasó a ella y a su mánager.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 16 de 2025
06:33 p. m.
Recientemente, una reconocida exreina de belleza de Colombia reveló que sufrió un angustioso accidente en Sudáfrica.

Se trata de Daniela Álvarez, que tiene 37 años y fue Señorita Colombia en la etapa 2011-2012.

Ella se encontraba viajando junto a su mánager y su hermano Ricky, pero, mientras que exploraban un muelle, estuvieron en riesgo de ahogarse. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el trágico accidente que sufrió Daniela Álvarez, la reconocida exreina de belleza, en Sudáfrica

Según relató Daniela Álvarez en Instagram, estaba en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y se acercaron a un muelle que es del interés de los turistas.

No obstante, justo en ese momento, una ola de varios metros la arrastró a ella y a su mánager hacia el agua y su hermano y un ciudadano que se encontraba en el lugar tuvieron que actuar de inmediato para ayudarlas.

Ricky, el hermano de Daniela Álvarez, alcanzó a tomarla a ella del cabello para impedir que el agua se la siguiera llevando.

Mientras tanto, la mánager alcanzó a ser arrastrada hasta la bahía, pero un ciudadano la auxilió y evitó que la situación pasara a mayores.

¿Cómo se encuentra Daniela Álvarez tras el accidente en Sudáfrica?

En el momento en el que Daniela Álvarez reveló lo sucedido, confirmó que a pesar de que sintió que su vida estuvo en peligro, ni ella ni su mánager sufrieron lesiones de gravedad.

En consecuencia, más allá de unas pequeñas contusiones, solo se confirmaron daños materiales de micrófonos, trípodes y celulares.

Fue así como, tras ese parte de tranquilidad, los seguidores de Daniela Álvarez, la reconocida exreina de belleza de Colombia, le manifestaron que se alegran de que se encuentre bien y le pidieron que se cuide en las próximas expediciones que tenga programadas.

 

