Salomón Bustamante rompió silencio sobre su vida sentimental: "Dedicado a estar solo"

Tras varios rumores sobre la posible ruptura entre Salomón Bustamante y Laura de León, el actor reveló detalles de cómo se encuentra viviendo esta nueva etapa de su vida.

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre la posible ruptura de Laura de León?

A través de su cuenta de TikTok, realizó una transmisión en vivo en la que habló con sus seguidores sobre su situación sentimental y aclaró si estaba soltero o en una relación.

Aunque aseguró que no estaba con nadie, sus palabras no resultaron del todo convincentes, pues en el fondo de la transmisión se alcanzaban a ver imágenes relacionadas con su matrimonio con Laura de León.

Estoy dedicado a estar solo, a estar tranquilo, no estoy jodiendo con nadie, ya estoy viviendo solo.. quite todas las cosas de mi casa, todos los recuerdos, expresó Salomón vía TikTok.

Aunque sus declaraciones generaron muchas dudas, varios de sus seguidores comentaron que no le creen al actor.

"Le creí", "psicología inversa"; "Laura tu marido lo amo", fueron algunos comentarios de internautas.

¿Qué dijo Laura de León tras las declaraciones de Salomón Bustamante?

Pese a sus declaraciones, el presentador aún se encuentra comprometido con Laura, sin embargo, todo ha sido un boom mediático para que muchos de sus fanáticos se cuestionan sobre la relación de ambos.

Por el momento, Laura de León no ha revelado detalles sobre su ruptura con el actor. Por el contrario, todo ha sido una serie de suposiciones.

Yo estoy disponible y a la orden, que levante la mano el soltero feliz, expresó Bustamante.

¿Cuándo empezó la relación entre Salomón Bustamante y Laura de León?

Recordemos que la pareja se conocieron hace casi 16 años. Durante ese tiempo, Bustamante trabajaba en Estilo RCN y Laura hacía sus prácticas en el Departamento de Talento. Luego de un par de salidas, se dieron cuenta el gusto entre ellos.

En el 2020 decidieron casarse de manera civil y en el 2021 se comprometieron en una ceremonia religiosa precisamente en Cartagena.