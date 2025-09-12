Blessd anunció su próxima gira en Colombia: ciudades, fechas y más detalles

Stiven Mesa Londoño, más conocido artísticamente como Blessd, se tomó sus redes sociales para hacer uno de los anuncios más esperados de su carrera, pues reveló la que sería su primera gira masiva en el país en donde tendrá la oportunidad de visitar más de ocho ciudades con su música.

¿Cuándo será la próxima gira de Blessd?

El intérprete de ‘Mírame’ anunció, por medio de sus redes sociales, las próximas fechas en las que se presentará en distintas ciudades del país. De esta manera, sus más fieles fanáticos tendrán la oportunidad de agendarse para asistir a uno de los shows más esperados de su carrera.

3 de enero de 2026 en Cartagena, en la Plaza de Toros.

10 de enero en Manizales, en el Estadio Palogrande.

30 de enero en Pereira, en el centro de convenciones Expofuturo.

6 de febrero en Ibagué, en el Néctar Arena.

7 de febrero en Bucaramanga, en el CENFER.

13 de febrero en Cali, en el Diamante de Béisbol.

14 de febrero en Neiva, en el Club Los Lagos Comfamiliar.

28 de febrero en Armenia, en el Coliseo del Café.

21 de marzo en Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez.

Por supuesto, el anuncio se dio por medio de un sentido video en el que distintas personas, entre niños, hombres y mujeres, relatan cómo Blessd celebra las navidades en Medellín y cómo su influencia musical ha impactado en la cultura y sociedad.

“Por fin, desde hace 4 años trabajando, logramos realizar nuestra primera gira masiva en Colombia. Son 10 ciudades donde podrás disfrutar del show completo del artista más escuchado este año en el país, osea yo”, añadió el artista.

Blessd junto a Lamine Yamal

Por otro lado, el antioqueño sorprendió a sus fanáticos al compartir una fotografía, por medio de su cuenta oficial de Instagram, junto al futbolista Lamine Yamal y demás jugadores del Barcelona.

Así mismo, recibió una camiseta personalizada que llevaba su nombre artístico en la parte trasera, mientras compartió en el estadio junto a distintos comentaristas internacionales.