CANAL RCN
Tendencias

Blessd anunció su próxima gira en Colombia: ciudades, fechas y más detalles

El cantante antioqueño sorprendió a sus fanáticos al anunciar su próxima gira que incluirá a varias ciudades del país.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
03:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Stiven Mesa Londoño, más conocido artísticamente como Blessd, se tomó sus redes sociales para hacer uno de los anuncios más esperados de su carrera, pues reveló la que sería su primera gira masiva en el país en donde tendrá la oportunidad de visitar más de ocho ciudades con su música.

Revelaron el último parte médico de Miss Jamaica: "Fractura y hemorragia intracraneal"
RELACIONADO

Revelaron el último parte médico de Miss Jamaica: "Fractura y hemorragia intracraneal"

¿Cuándo será la próxima gira de Blessd?

El intérprete de ‘Mírame’ anunció, por medio de sus redes sociales, las próximas fechas en las que se presentará en distintas ciudades del país. De esta manera, sus más fieles fanáticos tendrán la oportunidad de agendarse para asistir a uno de los shows más esperados de su carrera.

  • 3 de enero de 2026 en Cartagena, en la Plaza de Toros.
  • 10 de enero en Manizales, en el Estadio Palogrande.
  • 30 de enero en Pereira, en el centro de convenciones Expofuturo.
  • 6 de febrero en Ibagué, en el Néctar Arena.
  • 7 de febrero en Bucaramanga, en el CENFER.
  • 13 de febrero en Cali, en el Diamante de Béisbol.
  • 14 de febrero en Neiva, en el Club Los Lagos Comfamiliar.
  • 28 de febrero en Armenia, en el Coliseo del Café.
  • 21 de marzo en Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez.

Por supuesto, el anuncio se dio por medio de un sentido video en el que distintas personas, entre niños, hombres y mujeres, relatan cómo Blessd celebra las navidades en Medellín y cómo su influencia musical ha impactado en la cultura y sociedad.

“Por fin, desde hace 4 años trabajando, logramos realizar nuestra primera gira masiva en Colombia. Son 10 ciudades donde podrás disfrutar del show completo del artista más escuchado este año en el país, osea yo”, añadió el artista.

En video: así fue la agresión a Lokillo en medio de un evento de freestyle
RELACIONADO

En video: así fue la agresión a Lokillo en medio de un evento de freestyle

Blessd junto a Lamine Yamal

Por otro lado, el antioqueño sorprendió a sus fanáticos al compartir una fotografía, por medio de su cuenta oficial de Instagram, junto al futbolista Lamine Yamal y demás jugadores del Barcelona.

Así mismo, recibió una camiseta personalizada que llevaba su nombre artístico en la parte trasera, mientras compartió en el estadio junto a distintos comentaristas internacionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miss Universo

Revelaron el último parte médico de Miss Jamaica: "Fractura y hemorragia intracraneal"

Artistas

En video: así fue la agresión a Lokillo en medio de un evento de freestyle

Artistas

Miguel Ayala regresó a los escenarios tras pasar dos semanas secuestrado: video

Otras Noticias

Dólar

Cierre del dólar hoy en Colombia sorprende: fuerte subida este 9 de diciembre

El dólar cerró al alza este 9 de diciembre en Colombia y encendió las alertas del mercado. Conoce el precio final, la TRM y cómo cambió frente a días y meses anteriores.

Mundial de fútbol

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Boletas, vuelos y hospedaje por las nubes: así de caro será apoyar a la Selección en el Mundial contra Portugal en el Mundial 2026.

Antártida

"Hacia el corazón de la Tierra": el buque ARC Simón Bolívar se alista para su paso por el Canal de Panamá

Francia

Dos de las mayores atracciones turísticas de Francia anunciaron alzas en la tarifa de entrada para extranjeros

Reforma a la Salud

Las dudas presupuestales alrededor de la reforma a la salud: ¿Tendrá luz verde en el Senado?