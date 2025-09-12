Feid sorprendió con concierto gratuito en Medellín junto a Silvestre, Ryan Castro y Ñejo

Salomón Villada ha manifestado su gran alegría ante la llegada de la navidad por lo que sus más recientes presentaciones en el país han estado marcadas por la alegría y el espíritu navideño de la música.

Sin embargo, su último concierto en Medellín sorprendió a miles de internautas, quienes exaltaron el show que ofreció y algunas de las conductas que tuvo durante el espectáculo.

Feid da concierto gratuito en Medellín

El ‘Ferxxo’ se volvió a tomar los escenarios antioqueños al ofrecer un show gratuito en el barrio Buenos Aires, en Medellín, en donde citó a sus más fieles fanáticos para vivir la noche de velitas con una inesperada presentación.

Sin embargo, por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram, reveló la hora y el nombre de algunos de los cantantes que lo iban a acompañar durante su espectáculo en donde se exaltó la presencia de Silvestre Dangond, Ñejo, Jhay P, entre otros artistas nacionales.

No obstante, para sorpresa de distintos espectadores, el cantante Ryan Castro también llegó a su encuentro para sorprender. Durante su presentación los internautas exaltaron distintos momentos divertidos en los que, al parecer, los artistas se habrían pasado de copas, pues se les escucha hablando de manera eufórica.

Otro de los momentos más llamativos de la presentación fue cuando tanto Castro como Villada se convirtieron en los coristas de Ñejo, quien decidió entonar varias de sus más populares canciones.

Karol G y Feid habrían terminado su relación

Por otro lado, las especulaciones de una presunta ruptura entre Feid y Karol G no han cesado ya que, por el contrario, cada día crecen más. Ante la apretada agenda de los dos paisas, Carolina y Salomón se han visto distanciados a raíz de los más recientes compromisos laborales que los han llevado a estar en distintos países.

Mientras que el antioqueño se preparaba para hacer el lanzamiento de su nuevo local de café, Giraldo estaría enfocada en la transmisión de los videos musicales de sus canciones del álbum ‘Tropicoqueta’.

Ante dichos compromisos, los internautas resaltaron algunas de las presuntas evidencias que podrían sustentar una posible ruptura, pues la intérprete de ‘Papasito’ no incluyó su colaboración con Feid dentro de ‘La Premiere’. Por su parte, el cantante se mostró bastante sentimental en su show en Medellín al entonar, con profunda nostalgia, algunas canciones de Silvestre que hablan sobre el desamor.

Pese a que no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos cantantes, millones de fanáticos ya han expresado su profunda tristeza ante una posible separación.