Reconocida pareja de famosos se habría separado: esta es la prueba que avivó los rumores

Los seguidores se encuentran en shock debido a que la pareja ha sido reconocida como una de las más sólidas. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
06:02 p. m.
Durante los últimos días, una reconocida actriz y un presentador han sido tema de conversación entre sus seguidores debido a que, al parecer, se habrían separado.

Se trata de Laura de León, que ha participado en producciones como 'Rojo carmesí', 'Leandro Díaz' y 'La ley del corazón 2', y Salomón Bustamente, que ha sido parte de Estilo RCN y Muy Buenos Días.

Los rumores comenzaron luego de que la pareja, que en sus redes sociales posteaba fotos de varios momentos que compartían juntos, dejó de hacerlo desde hace algunos meses.

Además, los internautas, en medio de su incertidumbre, encontraron una prueba que confirmaría que Laura de León y Salomón Bustamente se habrían separado. ¿Cuál es?

Esta es la prueba que, según los internautas, confirmaría que la actriz Laura de León y el presentador Salomón Bustamente se habrían separado

En medio de la ola de rumores, los seguidores de la pareja inspeccionaron los Instagram de la actriz y del presentador y se dieron cuenta de que, en estos momentos, Salomón Bustamente ya no sigue a Laura de León.

Por lo tanto, comenzaron ampliando los murmullos de una presunta separación, aunque ni la actriz ni el presentador la han confirmado oficialmente.

Estos han sido algunos de los comentarios de los seguidores de Laura de León y Salomón Bustamente en medio de los rumores de su separación

En las últimas publicaciones que Laura de León y Salomón Bustamante han subido a sus redes sociales, algunos internautas han tratado de averiguar detalles de su situación sentimental.

"¿Y tu argolla de matrimonio dónde está?", "no me digas que te separaste", "qué triste que te hayas dejado con Laura", "Dios quiera que todo se resuelva porque son una pareja hermosa", y "ya no están juntos", son algunos de los mensajes.

 

