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Congresistas proponen revocar permiso de salida del país a Gustavo Petro por escándalos de corrupción

El senador Germán Rodríguez lidera iniciativa para exigir que el expresidente informe sus entradas y salidas del país.

Yhonay Díaz

noviembre 10 de 2026
01:12 p. m.
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El senador Germán Rodríguez presentará una propuesta en el Congreso para revocar el permiso de salida del país otorgado al expresidente Gustavo Petro el pasado 12 de agosto.

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De acuerdo con el senador, desde esa fecha se han conocido una serie de nuevas denuncias por corrupción y otros escándalos que podrían cambiar el panorama político:

Del 12 de agosto a hoy, ha habido unas denuncias gravísimas tanto por Eva Ferrer, por Angie Rodríguez, por la señorita Deicy Jiménez, la que está hablando de los ‘sexocontratos’, y una cantidad de denuncias también por corrupción.

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¿Congresistas buscan que Gustavo Petro no salga del país?

La iniciativa legislativa busca que Petro "se quede aquí, que responda y quede la cara", indicó el senador Rodríguez, quien además solicitó que el expresidente informe detalladamente cada entrada y salida del país.

Por los escándalos que rodean las investigaciones del expresidente Petro, el congresista justificó la reconsideración de la autorización de viaje que se aprobó en el legislativo.

Si no tiene nada que esconder, pues que lo diga, pero que no pase un año completo donde se le dé la gana con estos temas tan delicados de corrupción.

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¿Gustavo Petro podría evadir a la justicia?

Germán Rodríguez señaló que ante la eventual posibilidad de que Petro pudiera evadir la justicia, tal como ocurrió en casos anteriores.

"Jesús Santrich se fue caminando por la frontera y llegó a Venezuela. También Carlos Ramón González, quien está en ese momento prófugo de la justicia en Nicaragua, y el gobierno de Gustavo Petro lo ayudó a volar”, dijo.

Lo que yo temo es que el tipo sepa que ya le tienen la cuerda encima, ya le tienen la cola pisada y termine volándose.

Respecto al respaldo parlamentario, el congresista señaló que "tendríamos las mayorías en esta ocasión para que nos apoyen". Indicó haber conversado con senadores de los partidos de la U, Liberal y Conservador, además de contar con el respaldo completo de su bancada, Salvación Nacional.

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