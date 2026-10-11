CANAL RCN
Economía Video

Inflación de octubre se ubicó en 6,30 % y abre el debate sobre el aumento del salario mínimo para 2027

El dato cobra especial relevancia en medio de las próximas negociaciones del salario mínimo, que comenzarán en las próximas semanas.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
01:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inflación anual en Colombia llegó al 6,30 % en octubre, una cifra que, aunque sigue estando por encima de la meta del 3 % fijada por el Banco de la República, fue mejor de lo esperado por los analistas del mercado.

¿Va a adelantar las compras de Navidad con tarjeta de crédito? Así están las tasas de interés
RELACIONADO

¿Va a adelantar las compras de Navidad con tarjeta de crédito? Así están las tasas de interés

El dato cobra especial relevancia en medio de las próximas negociaciones del salario mínimo, que comenzarán en las próximas semanas entre el Gobierno, empresarios y centrales obreras.

Así lo señaló el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien destacó que tanto la inflación anual como la mensual estuvieron por debajo de las proyecciones. Según explicó, el mercado esperaba una inflación anual de 6,38 %, mientras que el dato observado fue de 6,30 %. De igual forma, la variación mensual se ubicó en 0,20 %, por debajo de la expectativa de 0,28 %.

¿Es beneficiario de Renta Ciudadana? Link para consultar con su cédula
RELACIONADO

¿Es beneficiario de Renta Ciudadana? Link para consultar con su cédula

Inflación sigue alta, pero sorprendió a la baja

Mejía advirtió que el comportamiento de los precios continúa afectando el bolsillo de los hogares colombianos, especialmente por el aumento en el costo de la canasta familiar. Sin embargo, consideró positivo que los resultados hayan sido inferiores a los estimados por los analistas.

El economista señaló que, dentro de los componentes que más presionaron la inflación, se encuentran los alimentos, que registraron uno de los incrementos más significativos durante el mes. Aunque la tendencia sigue siendo preocupante, aseguró que la moderación frente a las expectativas envía una señal favorable para la economía.

Dólar en Colombia volvió a subir: así quedó la TRM este martes 10 de noviembre
RELACIONADO

Dólar en Colombia volvió a subir: así quedó la TRM este martes 10 de noviembre

Salario mínimo: llamado a una negociación responsable

Frente a la discusión del salario mínimo, Mejía afirmó que el dato de inflación será uno de los elementos centrales para definir el incremento del próximo año. A su juicio, un ajuste cercano al rango entre 8 % y 8,5 % estaría más alineado con variables como la inflación y la productividad.

No obstante, advirtió que la negociación no será sencilla debido al antecedente del aumento del 23 % decretado para este año y a las aspiraciones de las centrales obreras, que ya han manifestado su intención de solicitar un incremento mucho más alto.

¿Hasta cuándo van las vacaciones en colegios públicos? Revelan calendario escolar 2027
RELACIONADO

¿Hasta cuándo van las vacaciones en colegios públicos? Revelan calendario escolar 2027

El director de Fedesarrollo aseguró que parte del repunte inflacionario observado durante el año está relacionado con el impacto que tuvo el alza del salario mínimo sobre los costos de operación de sectores intensivos en mano de obra, como restaurantes, alojamiento, educación y salud. Según explicó, esos mayores costos terminan trasladándose al consumidor final.

También hizo un llamado a que la negociación busque proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar nuevas presiones inflacionarias, especialmente sobre los hogares más vulnerables. Recordó que cerca del 55 % de los colombianos trabaja en la informalidad y que una gran parte de la población percibe ingresos inferiores a un salario mínimo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

La capital se prepara para la primera edición de 'Bar Week Bogotá 2026': conozca de qué se trata

Finanzas personales

¿Va a adelantar las compras de Navidad con tarjeta de crédito? Así están las tasas de interés

Subsidios en Colombia

¿Es beneficiario de Renta Ciudadana? Link para consultar con su cédula

Otras Noticias

Gustavo Petro

Congresistas proponen revocar permiso de salida del país a Gustavo Petro por escándalos de corrupción

El senador Germán Rodríguez lidera iniciativa para exigir que el expresidente informe sus entradas y salidas del país.

Millonarios

Millonarios vs. Alianza: fecha, hora y el pronóstico de la IA sobre su clasificación

Millonarios se juega el semestre ante Alianza: cuándo y a qué hora juega el 'embajador'. ¿Clasifica o queda eliminado?

Viral

Emiro Navarro rompió el silencio y reveló si participará o no en ‘Stream Fighters’

Nayib Bukele

Bukele cumplió su amenaza y destruyó la lujosa casa del cabecilla de la pandilla 400 Mawozo en Haití

Invima

Invima prohíbe la venta de varios productos para el aseo en Colombia