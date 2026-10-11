Inflación de octubre se ubicó en 6,30 % y abre el debate sobre el aumento del salario mínimo para 2027

La inflación anual en Colombia llegó al 6,30 % en octubre, una cifra que, aunque sigue estando por encima de la meta del 3 % fijada por el Banco de la República, fue mejor de lo esperado por los analistas del mercado.

El dato cobra especial relevancia en medio de las próximas negociaciones del salario mínimo, que comenzarán en las próximas semanas entre el Gobierno, empresarios y centrales obreras.

Así lo señaló el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien destacó que tanto la inflación anual como la mensual estuvieron por debajo de las proyecciones. Según explicó, el mercado esperaba una inflación anual de 6,38 %, mientras que el dato observado fue de 6,30 %. De igual forma, la variación mensual se ubicó en 0,20 %, por debajo de la expectativa de 0,28 %.

Inflación sigue alta, pero sorprendió a la baja

Mejía advirtió que el comportamiento de los precios continúa afectando el bolsillo de los hogares colombianos, especialmente por el aumento en el costo de la canasta familiar. Sin embargo, consideró positivo que los resultados hayan sido inferiores a los estimados por los analistas.

El economista señaló que, dentro de los componentes que más presionaron la inflación, se encuentran los alimentos, que registraron uno de los incrementos más significativos durante el mes. Aunque la tendencia sigue siendo preocupante, aseguró que la moderación frente a las expectativas envía una señal favorable para la economía.

Salario mínimo: llamado a una negociación responsable

Frente a la discusión del salario mínimo, Mejía afirmó que el dato de inflación será uno de los elementos centrales para definir el incremento del próximo año. A su juicio, un ajuste cercano al rango entre 8 % y 8,5 % estaría más alineado con variables como la inflación y la productividad.

No obstante, advirtió que la negociación no será sencilla debido al antecedente del aumento del 23 % decretado para este año y a las aspiraciones de las centrales obreras, que ya han manifestado su intención de solicitar un incremento mucho más alto.

El director de Fedesarrollo aseguró que parte del repunte inflacionario observado durante el año está relacionado con el impacto que tuvo el alza del salario mínimo sobre los costos de operación de sectores intensivos en mano de obra, como restaurantes, alojamiento, educación y salud. Según explicó, esos mayores costos terminan trasladándose al consumidor final.

También hizo un llamado a que la negociación busque proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar nuevas presiones inflacionarias, especialmente sobre los hogares más vulnerables. Recordó que cerca del 55 % de los colombianos trabaja en la informalidad y que una gran parte de la población percibe ingresos inferiores a un salario mínimo.