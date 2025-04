“No he estado bien”: Lele Pons habla sobre el estado de salud de su bebé tras sufrir aparatosa caída

Lele Pons se ha vuelto a tomar las redes sociales a raíz del magno evento que llevó a cabo para festejar la revelación de género del bebé que espera. Aunque el evento reunió a un importante número de estrellas internacionales, la atención se centró en la aparatosa caída que sufrió la venezolana, mientras celebraba la gran noticia.

La empresaria celebró, durante los días más recientes, la gran fiesta para conocer el género del bebé que espera junto al cantante Guaynaa. El evento contó con la asistencia de estrellas internacionales como Chayanne, Anitta, Belinda, y talentos nacionales como Greeicy Rendón.

No obstante, cientos de internautas viralizaron el momento exacto en el que la cantante sufrió una aparatosa caída ya que se resbaló con la pintura que cayó al suelo y que revelaba el color del género de su bebé.

El hecho causó preocupación por parte de los asistentes de la fiesta, quienes rápidamente se acercaron a la mujer para ayudarla a levantarse.

Ante una gran ola de especulaciones, la venezolana decidió pronunciarse sobre el hecho por medio de una entrevista que ofreció para el canal de YouTube del locutor argentino Javier Ceriani.

Lele reveló que a raíz de la caída decidió ir a revisarse con un médico por lo que descartó cualquier tipo de lesión, tanto en ella como en su bebé. No obstante, la mujer hizo especial énfasis en las molestias mentales que le dejó el asunto ya que se ha visto afectada por los comentarios negativos que cientos de internautas le han hecho.

Pese a que atribuyó dichas sensaciones a las reacciones químicas que su cuerpo se encuentra experimentando, por su estado, no dejó pasar la oportunidad para recalcar que se ha sometido a cantidades importantes de estrés que le han generado los malos comentarios en redes sociales.

Las cosas que me decían eran muy fuertes. Me dijeron que yo quería hacerle daño intencionalmente a mi bebé. Quiero tener más privacidad y quiero tener salud mental porque ahora no soy yo sola.