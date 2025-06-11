Conocida marca de carros en Colombia pisa fuerte en el mercado al presentar nueva SUV: este es su precio

La industria automotriz en Colombia experimenta un año de clara recuperación y transformación, consolidando una tendencia que lleva varios años en ascenso: el dominio absoluto de los Sport Utility Vehicles (SUV).

Durante 2025, este segmento no solo ha mantenido su liderazgo, sino que ha reforzado su posición como el predilecto por los consumidores.

RELACIONADO Reconocida marca en Colombia da golpe en el mercado con híbrido que vale menos de 100 millones

Las cifras del primer semestre y los reportes de octubre de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS) son contundentes. Los SUV representan consistentemente más del 50% de las matrículas de vehículos nuevos en el país. Este crecimiento se ve impulsado por varios factores clave que convierten a estos vehículos en la elección lógica para un amplio espectro de compradores.

Modelos como el Toyota Corolla Cross, el Mazda CX-30 y el Renault Duster han encabezado los listados de ventas, demostrando la preferencia por vehículos que combinan confort urbano con capacidad todoterreno.

Nueva SUV llegó al mercado colombiano para competir

Bajo este contexto del auge de las SUV en Colombia, se produce la esperada llegada de un nuevo y ambicioso contendiente: el Renault Boreal.

La marca del rombo ha confirmado que el nuevo SUV global ha pisado suelo colombiano y será el protagonista indiscutible de su pabellón en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025, marcando la pauta para su lanzamiento comercial oficial en el primer semestre de 2026. La presentación anticipada del Boreal en el país, incluso antes que en otros mercados de la región, subraya la importancia estratégica de Colombia para la ofensiva global de Renault.

El Renault Boreal se posiciona en el segmento C-SUV, el de mayor crecimiento y volumen, ubicándose por encima del exitoso Duster y complementando al Arkana E-Tech Hybrid. Se sustenta sobre la moderna plataforma RGMP (Renault Group Modular Platform), una evolución de la arquitectura CMF-B, diseñada para ofrecer rigidez estructural y ser compatible con diversas motorizaciones, incluyendo versiones electrificadas que se esperan en el futuro.

Con una generosa distancia entre ejes de 2,70 metros, el Boreal promete un espacio interior superior para cinco ocupantes y una capacidad de baúl líder en su clase, alcanzando los 586 litros, expandibles a 1.770 litros con los asientos abatidos.

El consenso de los analistas y la información de fuentes cercanas a la marca sugieren que el Renault Boreal se ubicará en el segmento de precios inmediatamente superior al Renault Duster, y por debajo de las versiones más equipadas del Renault Koleos.