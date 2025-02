Dani Duke habló sobre el supuesto 'coqueteo' de La Liendra con la nueva integrante de La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos vivió este miércoles la llegada de una nueva integrante. En la famosa dinámica de 'congelados', la cantante de música urbana, Yana Karpova, fue anunciada como nueva habitante del reality, dejando boquiabiertos a más de uno

La participante, reconocida en redes sociales por sostener una relación Cris Valencia y por ser migrante en Colombia, generó revuelo dentro de la casa y empezó a despertar los rumores en redes sociales.

En su llegada, uno de los primeros en acercarse a ella fue La Liendra, quien no solo le ofreció ayuda con su equipaje, sino que también la acompañó hasta la habitación donde pasaría su primera noche en la casa.

Ante esto, el creador de contenido entró en el ojo de la polémica en redes sociales por unos gestos que no gustaron mucho.

La mayoría de comentarios que se leyeron en redes fue porque consideraron que hubo coqueteo por parte de Mauricio Gómez con Yana Karpova, sin importar su relación con la influencer Dani Duke.

Dani Duke se pronunció en redes sociales por este episodio

Ante esto, la pareja del influenciador, Dani Duke, reaccionó en la mañana de este jueves y dejó un contundente mensaje por lo sucedido en la casa de los famosos.

“Se me calman todas las novias tóxicas de Colombia. Ya sabemos que nuestro novio, La Liendra, está allá metido con bellas y hermosas mujeres, pero repitan después de mí: ‘Miramos y no juzgamos'", dijo.

Además, agregó en su comentario: "Ustedes me hacen reír mucho, me dan cien años de vida. (...) Obviamente vamos a estar ahí pegadas 24/7 mirando, pero no juzgando. Y si es necesario halarle las orejas, yo misma las convoco para que se las halemos hasta que se las dejemos más grandes, mientras tanto, miramos y no juzgamos”.

Así fue la reacción de la Liendra a la llegada de Yana Karpova

Ella es Yana Karpova

Yana, también conocida en las redes sociales como 'La Rusayana', decidió mudarse a Colombia tras enamorarse de la cultura y la música del país. Su pasión por el reguetón la llevó a iniciar una carrera como cantante en este género, convirtiéndose en la primera rusa en incursionar en la música urbana latina.

Además de su faceta musical, Yana es una destacada creadora de contenido y modelo, acumulando una considerable cantidad de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. En pocos meses ya maneja de gran manera el español.