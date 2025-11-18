¡Lina Tejeiro dejó en visto a Bad Bunny! Mostró chats y contó los motivos

La actriz colombiana Lina Tejeiro reveló en una entrevista con JuanPis González que años atrás, no le respondió mensajes internos a Bad Bunny a través de sus redes sociales. En esta esperada declaración despejó dudas y contó por qué lo hizo.

En esta charla, la actriz relató cómo descubrió, de manera fortuita y mucho tiempo después, la existencia de los mensajes del artista puertorriqueño en su bandeja de entrada de Instagram.

¿Cómo se dio cuenta Lina Tejeiro que tenía mensajes de Bad Bunny?

Lina Tejeiro explicó que el inusual descubrimiento tuvo lugar en 2023. Mientras utilizaba la función de etiquetar al cantante en una historia de Instagram, notó que en su perfil aparecían mensajes no leídos de Bad Bunny. La reacción de la actriz fue de incredulidad:

"Me escribió un mensaje directo hace mucho tiempo y lo vi el año antepasado que lo etiqueté en una historia y me apareció el mensaje y yo: ¡No!", recordó Tejeiro con humor.

Al revisar el historial de la conversación, la actriz se percató de que Bad Bunny le había enviado varias comunicaciones, algunas de ellas con muestras de afecto.

Las fechas se remontaban a 2018: "El 23 de febrero del 2018 me mandó fuerza y un besito. El 1 de marzo del 2018, un besito", detalló.

Sin embargo, confesó que su conciencia de estos mensajes solo llegó el 15 de noviembre de ese mismo año, mucho tiempo después.

Juanpis González, con su característico estilo, bromeó sobre las "oportunidades" perdidas por Tejeiro, sugiriendo un cambio radical en su vida si hubiera respondido.

“Hubiera podido ser rica. ¡No puede ser! No tendría que estar sufriendo haciendo teatro”

¿Cuál fue el verdadero motivo detrás de la decisión de Lina Tejeiro con Bad Bunny?

A pesar de las insistentes sugerencias de Juanpis González para que contactara al artista, Lina Tejeiro se mantuvo firme en su posición, explicando que Bad Bunny no encaja en sus preferencias personales.

"No sabes que no es mi tipo de hombre. Físicamente no", expresó la actriz, aclarando sus gustos. Aunque reconoció haber considerado brevemente la idea de responder, finalmente decidió no hacerlo.

La conversación también exploró las anteriores inclinaciones sentimentales de Tejeiro, quien admitió haber sentido atracción por hombres con un perfil más "callejero" en el pasado, una etapa que asegura haber superado.

A pesar de la jocosa insistencia del presentador en que Bad Bunny podría encajar en ese estereotipo, la actriz mantuvo su negación.

Aunque, al ver una imagen del cantante, admitió entre risas: "No, pues mira, ya vi esta foto en bóxer y sí, es mi tipo. Un tipo así como de 23 centímetros, no, mentira (...) Me gustan como más caribonitos".

Actualmente, Tejeiro lleva tres años soltera. A pesar de no carecer de pretendientes, siente que no está lista para una nueva relación.

"Siento que todavía no estoy lista para una relación. Siento que todavía estoy conociéndome (...) Todavía estoy sanando muchas heridas que tengo que sanar para tener una relación sana en mi próxima relación", concluyó.