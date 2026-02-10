"Apenas llevamos 14 días juntos y siento que te conozco de toda la vida": Lina Tejeiro y sus primeros días como mamá

Apenas unos días después del nacimiento del hijo de Lina Tejeiro, la actriz y empresaria ha publicado una serie de fotos y videos mostrando lo que ha sido el proceso de sus primeros días como mamá y compartió unas emotivas palabras describiendo las primeras semanas post-parto.

Su hijo, Gael, nació el 16 de septiembre y Tejeiro confirmó que asumiría la maternidad como madre soltera junto con la ayuda de sus familiares más cercanos; el 30 de abril del 2026 había confirmado mediante imágenes de una ecografía que se encontraba esperando su primer hijo.

Palabras de Lina Tejeiro sobre sus primeros días como mamá

En compañía de unas tiernas fotos que registran sus primeros días siendo mamá, Lina Tejeiro se refirió a lo que ha sentido después del nacimiento de su hijo: "Dos semanas de tú y yo. Dos semanas conociéndote, aprendiéndote y aprendiendo también una versión de mí que no conocía", escribió en su red social.

En la publicación, que ya acumula más de 1 millón de me gusta y 7 mil comentarios, algunos famosos como su mejor amiga, Greeicy Rendón, Laura De León o Rodrigo Candamil comentaron demostrándole su apoyo y admiración por el proceso que esta llevando.

"Apenas llevamos 14 días juntos y siento que te conozco de toda la vida. Mi Gael, qué locura tan hermosa ser tu mamá", finalizó Tejeiro.

Fotos naturales y reales del proceso de ser mamá

Las imágenes, que muestran la cotidianidad en la que ahora vive, demuestran realmente lo que significa la maternidad lejos de idealizar o aparentar algo perfecto; "Sueño, cansancio, pañales, lágrimas, besos, miedo, paciencia… y un amor que no sabía que podía sentirse así", fueron las palabras que Lina escogió para describir lo que ha sentido durante esta primera etapa como mamá.