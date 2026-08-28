Confirman la captura de alias Danilo, cabecilla principal del Clan del Golfo en Sucre

La Fuerza Pública reportó la captura de Yonnier de Jesús Tuberquia David, conocido con los alias de Danilo o 'Charly', señalado de ser el principal cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, que tiene presencia en varias zonas de Sucre.

Cayó alias Danilo, ¿Cuál es su prontuario criminal?

La información fue compartida por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta oficial de X, quien calificó el operativo como un “golpe contundente” contra esta organización criminal.

La captura se produjo en San Benito Abad, Sucre, específicamente en el sector de Caño Grande, en el corregimiento de Santiago Apóstol. De acuerdo con el reporte, durante el procedimiento los Comandos Navales sostuvieron un enfrentamiento con integrantes del anillo de seguridad que acompañaba al presunto cabecilla.

Según la información oficial, ningún integrante de la Fuerza Pública resultó herido durante la operación.

En el procedimiento también fueron incautados una pistola Glock, dos proveedores y un equipo de comunicaciones, elementos que quedaron a disposición de las autoridades como parte del proceso correspondiente.

Una trayectoria de aproximadamente seis años en la organización

Tuberquia David llevaría cerca de seis años vinculado al Clan del Golfo y, desde 2025, habría asumido como principal cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán.

Las autoridades lo relacionan con diferentes hechos violentos registrados en la región. Entre ellos estaría su presunta participación en un ataque ocurrido en enero de 2024 en Pinillos, Bolívar, donde fue asesinado el infante de marina profesional Esteban Francisco Porras Blanquiceth.

También es señalado de haber participado en confrontaciones armadas que habrían generado desplazamientos de población civil, además de acciones de constreñimiento contra comunidades de diferentes sectores de Sucre.

Las zonas donde lideraba alias Danilo

De acuerdo con el reporte, su actividad criminal se concentraba principalmente en las zonas rurales de Sampués, El Roble y San Benito Abad, desde donde presuntamente ejercía control sobre las actividades de la estructura.

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Para las autoridades, su captura representa un golpe al mando y control de esta subestructura del Clan del Golfo, al sacar de circulación a quien sería su principal responsable en esta zona del departamento.

El presidente aseguró que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones contra los principales integrantes de las organizaciones criminales y advirtió que quienes estén detrás de ataques contra policías y militares tendrán que responder ante la justicia.