¿Qué son los ‘Therian’ y por qué son tendencia en redes sociales?

En los últimos días, un fenómeno que parecía desconocido para buena parte del público se volvió tendencia en redes sociales. Se trata de las personas denominadas “therian”, un término que ha ganado visibilidad gracias a videos virales publicados en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios de distintos países comparten su forma de vivir esta identidad. El tema ha generado curiosidad, debate y todo tipo de reacciones entre quienes apenas están conociendo el concepto.

Los llamados “therian” son personas que se identifican espiritualmente, psicológicamente o simbólicamente con un animal específico. Algunos dicen sentirse conectados con la esencia de especies como perros, gatos, lobos u otros animales, y expresan esa identidad mediante comportamientos, accesorios o contenido en redes sociales. Aunque para muchos usuarios se trata de una tendencia reciente, lo cierto es que la comunidad therian existe desde hace varios años, principalmente en espacios digitales.

Qué significa ser “therian”

El término “therian” proviene de la palabra “therianthropy”, que hace referencia a la creencia o sensación de tener una conexión profunda con un animal. Las personas que se identifican de esta manera no aseguran necesariamente ser animales en un sentido físico, sino que describen su experiencia como una identidad interior o espiritual.

Dentro de esta comunidad, cada persona puede vivir su identidad de forma distinta. Algunos lo ven como una expresión simbólica o psicológica, mientras que otros lo consideran parte de su espiritualidad. En muchos casos, quienes se identifican como therian adoptan ciertos comportamientos inspirados en el animal con el que se sienten conectados, como usar colas, orejas o moverse de manera similar a esa especie, especialmente en videos para redes sociales.

El papel de las redes sociales en su popularidad

El crecimiento de este fenómeno en los últimos meses está estrechamente ligado a la viralidad de los contenidos en redes sociales. Videos cortos donde jóvenes muestran sus rutinas, juegos o formas de expresarse como animales han acumulado millones de visualizaciones, lo que ha despertado el interés de audiencias que no conocían el término.

Esta exposición masiva ha generado discusiones en distintos países, entre quienes ven el therianismo como una forma legítima de expresión personal y quienes lo consideran una tendencia pasajera o difícil de comprender. Especialistas en comportamiento y cultura digital señalan que, en la era de las redes sociales, es común que comunidades de nicho se vuelvan virales de forma repentina, provocando conversaciones globales en cuestión de días.

Por ahora, el fenómeno therian continúa expandiéndose en internet, impulsado por la curiosidad, el debate y la capacidad de las plataformas digitales para amplificar cualquier tendencia, por particular que parezca. Mientras tanto, el tema sigue generando preguntas sobre identidad, expresión personal y los límites entre lo simbólico y lo real en la cultura digital contemporánea.