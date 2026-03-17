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De no creer: Maluma y Ryan Castro fueron vistos repartiendo flores en un semáforo

Las imágenes dejan ver el instante en el que ambos artistas se acercan a los automóviles para ofrecer los ramos a los pasajeros.

Foto: Captura pantalla IG@conciertoscolombia.oficial
Foto: Captura pantalla IG@conciertoscolombia.oficial

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
03:20 p. m.
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Ryan Castro y Maluma se han convertido en dos de los artistas más influyentes a nivel mundial del género urbano. Su característico humor se ha vuelto a tomar las redes sociales ya que, en las horas más recientes, han circulado nuevos clips de los cantantes por las calles de lo que parece ser Estados Unidos.

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¿Qué hicieron Ryan Castro y Maluma?

Los antioqueños volvieron a unirse en una nueva oportunidad y, hasta el momento, no se trataría de un encuentro musical, sino de lo que parece ser una estrategia de marketing para promocionar una posible colaboración.

En las imágenes, que ya son virales en redes sociales, se le observa a los dos famosos, quienes caminan juntos por una calle y ofrecen flores a todos los conductores de los vehículos que se encuentran allí.

Varios de los pasajeros llegaron a bajar los vidrios de los carros para recibir las flores de los artistas, quienes se encontraban bromeando también sobre lo que estaba sucediendo ya que una de las flores cayó al suelo.

Pese a que una de sus funciones fue pasar desapercibidos al lucir trajes convencionales, algunos presentes llegaron a realizar gritos en donde expresaron sus dudas para definir si se trataba o no de los colombianos.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha compartido detalles sobre su actividad por las calles. Sin embargo, cientos de internautas ya han manifestado que dicho junte se trataría de la posible promoción que se le hará a su próxima colaboración.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que los paisas colaboran, pues ambos hicieron la canción ‘Luna llena’, del álbum Don Juan, y +57 con otros artistas nacionales del género.

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Ryan Castro junto a J Balvin en parque de diversiones

Por otro lado, el “cantante del ghetto” sorprendió nuevamente a sus seguidores al compartir un especial paseo familiar en compañía de su colega J Balvin y su familia Valentina Ferrer.

Por supuesto, las imágenes ya son virales en redes sociales ya que ambos cantantes compartieron detalles de las atracciones más extremas a las que ingresaron y divertidas fotografías en donde, según sus comentarios, expresaron el pánico que sentían.

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