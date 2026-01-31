CANAL RCN
Este fue el sentido mensaje de la hija de Yeison Jiménez antes del concierto homenaje en El Campín

La hija mayor de Yeison Jiménez reposteó una conmovedora publicación hace unas horas. Estos son los detalles.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
03:24 p. m.
El segundo concierto que Yeison Jiménez tenía programado en el estadio Nemesio Camacho El Campín se realizará en la tarde de este 31 de enero de 2026.

Este evento musical estaba previsto para el 28 de marzo, pero, tras el trágico accidente aéreo, su familia y su equipo de trabajo decidieron mover la fecha para homenajear al 'niño de Manzanares'.

En el concierto estarán presentes los músicos de Yeison Jiménez, además de Natalia Jiménez, Luis Alfonso, Chayín Rubio, Andy Rivera y Pasabordo.

Además, los fanáticos ya han comenzado a llenar el 'coloso de la 57' y, en medio de ese panorama, Camila Jiménez, la hija mayor de Yeison Jiménez, reposteó un sentido mensaje. ¿Cuál fue?

Este fue el sentido mensaje de la hija mayor de Yeison Jiménez antes del concierto homenaje en El Campín

Camilo Jiménez, en su cuenta de Instagram, repostó un post que se subió en la cuenta oficial de Yeison Jiménez y en el que se mostró cómo se estaban preparando los músicos para entregar lo mejor en la tarima.

"Hasta siempre, aventurero", fue el mensaje que acompañó esa publicación previa al concierto en Bogotá.

Esta fue la petición de la familia de Yeison Jiménez para el concierto en El Campín

Los familiares y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, a través de la cuenta oficial de Sírvalo Pues, les pidieron a los asistentes al concierto que, en lo posible, asistan con vestimenta blanca y un sombrero.

Sin embargo, también se especificó que ese código de vestimenta no es obligatorio para poder acceder al máximo escenario deportivo de los bogotanos.

Además, las recomendaciones de TuBoleta para este evento fueron las siguientes:

  • No ingresar alimentos, bebidas ni cigarrillos.
  • No ingresar sustancias alucinógenas.
  • No ingresar armas de fuego ni objetos contundentes.
  • No ingresar lociones de más de 100 mililitros.
  • No ingresar sombrillas.
  • No ingresar correas de hebilla.
  • Utilizar el transporte público para llegar al concierto.
  • Cuidar los objetos personales.
  • Respetar a lo logística encargada y seguir sus indicaciones.

 

