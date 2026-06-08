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¿Cómo la inteligencia artificial está cambiando los servicios financieros?

El 79 % de las entidades financieras ya utiliza IA para automatizar procesos.

como la ia esta transformando los servicios financieros
Foto: Magnific

Noticias RCN

junio 08 de 2026
04:40 p. m.
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La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología experimental dentro del sistema financiero y se convirtió en una herramienta de uso cotidiano. Sin embargo, un nuevo estudio internacional advierte que su adopción avanza más rápido que la capacidad de las organizaciones para convertirla en una ventaja competitiva real.

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Así lo revela el más reciente informe del Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), que analizó el avance de la inteligencia artificial en entidades financieras de distintos países. El estudio encontró que el 81 % de las organizaciones del sector ya utiliza herramientas de IA en alguna etapa de sus operaciones, aunque solo el 14 % considera que su implementación ha transformado realmente su estrategia de negocio.

¿Para qué están usando inteligencia artificial las entidades financieras?

Según el informe, la principal aplicación de la IA continúa siendo la automatización de procesos, una tarea en la que ya participa el 79 % de las entidades consultadas.

El desarrollo de software, la visualización de datos y la atención al cliente también aparecen entre los usos más frecuentes, con niveles de adopción superiores al 70 %.

Los investigadores señalan que, aunque la tecnología está ayudando a mejorar la eficiencia operativa, la mayoría de las organizaciones todavía no ha logrado integrar la inteligencia artificial como un elemento central en la toma de decisiones estratégicas.

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La tendencia es especialmente visible en procesos relacionados con la gestión de riesgos, el análisis de información, la detección de fraude y la optimización de servicios digitales para los usuarios.

¿Por qué la IA aún no genera una ventaja competitiva clara?

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que muchas entidades financieras todavía tienen dificultades para medir el impacto real de sus inversiones en inteligencia artificial.

De acuerdo con los resultados, el 55 % de las organizaciones y el 63 % de los reguladores reconocen que no cuentan con mecanismos claros para calcular el retorno económico generado por estas herramientas.

El informe también evidencia diferencias entre los distintos actores del ecosistema financiero. Las fintech lideran los niveles de adopción avanzada gracias a estructuras tecnológicas más flexibles, mientras que muchas entidades tradicionales continúan enfrentando desafíos asociados a sistemas heredados, fragmentación de datos y escasez de talento especializado.

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En América Latina, el panorama muestra avances, aunque la región sigue rezagada en materia regulatoria. El estudio encontró que el 85 % de los organismos supervisores permanece en fases exploratorias o de pruebas piloto relacionadas con inteligencia artificial.

Los resultados reflejan una realidad cada vez más evidente en el sector: la adopción de la IA ya es una prioridad, pero el desafío ahora consiste en demostrar que la tecnología puede generar valor tangible más allá de la automatización y la eficiencia operativa.

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