Exprofesor de educación física fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de menor en Bogotá

Un exprofesor de educación física de 49 años identificado como Mauricio Zambrano fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de una menor de edad en Bogotá, aunque actualmente se desconoce su paradero y permanece prófugo de la justicia desde 2022.

Condenan a exprofesor que abusó de una menor en Bogotá

Según la investigación de la Fiscalía, entre 2021 y 2022, Zambrano se habría aprovechado de una estudiante de 14 años de un reconocido colegio del norte de la capital colombiana.

De acuerdo con el expediente del caso, el acusado habría ganado la confianza de la menor y la habría abusado en múltiples ocasiones.

El caso, que generó gran conmoción en Bogotá hace algunos años, culminó con la condena de 16 años de prisión impuesta por la juez del caso durante una audiencia en la que se revelaron detalles de la investigación que hasta ese momento permanecían bajo reserva debido a la gravedad de los hechos.

Las denuncias presentadas en su momento señalaban que este no sería un caso aislado, sugiriendo la existencia de otras posibles víctimas. Sin embargo, la información sobre estos casos adicionales no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La situación de prófugo de Zambrano se mantiene desde 2022, cuando se inició formalmente la investigación en su contra. Durante este tiempo, aunque se planteó la posibilidad de que el condenado podría encontrarse fuera del territorio colombiano, las autoridades no han solicitado cooperación internacional para localizar su paradero.

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Autoridades investigan paradero de Mauricio Zambrano

Cabe mencionar que el proceso judicial representó una batalla legal compleja que finalmente concluyó con la condena del exdocente, pese a su ausencia física durante el desarrollo del proceso.

La justicia colombiana procedió con el caso basándose en las pruebas recabadas durante la investigación.

Las autoridades continúan trabajando en la búsqueda de Zambrano para hacer efectiva la condena impuesta por el delito de abuso sexual de menor de edad.