En video: así fue la agresión a Lokillo en medio de un evento de freestyle

El comediante colombiano hace parte de la FMS World Series, donde tuvo que vivir un tenso momento

Lokillo El Menor FMS
FOTO: Captura de pantalla - Urban Roosters

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
08:37 a. m.
Lokillo logró convertirse en uno de los fenómenos virales en la escena del freestyle o batallas de rap. El comediante antioqueño hace parte de la FMS World Series, liga que reúne a las figuras más importantes de esta disciplina, siendo el único representante de Colombia.

El pasado 5 de diciembre, Flórez debutó en la competencia enfrentándose a la española Sara Socas y al chileno El Menor, donde ganó la primera y perdió la segunda batalla. Sin embargo, el segundo enfrentamiento lo llevó a protagonizar un tenso momento.

La agresión a Lokillo en FMS

Sobre el final de la batalla con El Menor, Lokillo protagonizó un fuerte cruce con el rapero chileno que al final terminó en una agresión. El colombiano le lanzó una chaqueta con fuerza y luego intentó rapársela de las manos, lo que desató la ira de su rival.

Una vez terminó la batalla, El Menor hizo el amague de pegarle en la cabeza con el micrófono a Lokillo, luego no le quiso dar la mano y cuando se determinó quién ganó la batalla, terminó agarrándole la cara, ante la impresión del comediante, quien solo abrió los brazos y se alejó.

Declaraciones de Lokillo y El Menor

Los medios de Urban Roosters, empresa organizadora del evento, entrevistaron a ambos competidores, en donde les consultaron sobre lo sucedido. Allí, Lokillo no dio detalles, pero dejó un fuerte mensaje. "Hay gente que pierde batallas y otra que pierde el respeto de sus compañeros".

Maiker Smith estará en La Casa de los Famosos y así reaccionó Karen Sevillano
RELACIONADO

Maiker Smith estará en La Casa de los Famosos y así reaccionó Karen Sevillano

Por su parte, El Menor justificó su actuar. "Me enojé porque me tiró la chaqueta, me pegó, realmente me la tiró fuerte y me pegó, no sé si en el video se vio, pero me sacó de foco (...) Que agradezca que no lo escupí, no le pegué", comentó.

