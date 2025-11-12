Compañeros de los colombianos Jhon Durán y Davinson Sánchez irán a la cárcel en Turquía: esta es la razón

Durante los últimos años, el fútbol se enfrenta a una amenaza creciente y global: el crecimiento de las apuestas deportivas, algo que, si bien se ha legalizado y expandido gracias a las plataformas en línea, se ha convertido en un terreno fértil para el crimen organizado, el fraude y el amaño de partidos.

Este fenómeno, facilitado por la tecnología y la gran variedad de "microapuestas" disponibles (como las apuestas a eventos específicos dentro de un partido), ha puesto en alerta máxima a organismos como la FIFA y las principales ligas, que buscan desesperadamente blindar sus competiciones.

Las regulaciones intentan frenar el riesgo, pero la sombra de la manipulación sigue planeando sobre jugadores, árbitros y directivos, llevando a suspensiones, multas y, en los casos más graves, a acciones judiciales.

Compañeros de Jhon Durán y Dávinson Sánchez, a prisión por escándalo de apuestas deportivas Ilegales en Turquía

La crisis de las apuestas ha tocado la puerta de la Superliga turca, la liga donde militan los futbolistas colombianos Jhon Durán (Fenerbahçe) y Dávinson Sánchez (Galatasaray).

En un desarrollo que sacude al fútbol de ese país, varios compañeros de equipo de los colombianos, junto con otros jugadores de primera división, han sido capturados y enviados a prisión preventiva por su presunta participación en una red de apuestas deportivas ilegales y amaño de partidos.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Estambul y la Federación Turca de Fútbol (TFF), ha revelado una vasta red de corrupción que involucra a futbolistas, árbitros y dirigentes. Entre los imputados de la primera división se encontraría un jugador del Fenerbahçe, colega de Jhon Durán, y un integrante del Galatasaray, club de Dávinson Sánchez.

Nombres como el de Metehan Baltaci del Galatasaray y Mert Hakan Yandas del Fenerbahce figuran en reportes de prensa como parte de los involucrados.

La Federación Turca ha emprendido una campaña para "limpiar" el fútbol local, lo que ya resultó en la destitución de cerca de 150 árbitros por apostar activamente en partidos y la imposición de sanciones de hasta 12 meses de suspensión a 25 jugadores de la Superliga.

Este escándalo subraya la amenaza real que las apuestas ilegales representan para la credibilidad del deporte, obligando a los clubes y a los jugadores colombianos a presenciar de cerca cómo la corrupción pone en jaque la integridad de la competición donde trabajan.