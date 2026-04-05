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Cuánto gana De Amores en Millonarios y hasta cuándo tiene contrato

Salario y contrato de Guillermo De Amores en Millonarios, según el portal Transfermarkt.

Guillermo De Amores
Foto: Millonarios

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
08:28 p. m.
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El salario de Guillermo de Amores en Millonarios y la duración de su contrato volvieron a ser tema de conversación tras la eliminación del equipo en la Liga BetPlay I-2026, en la que el arquero uruguayo quedó en el centro de las críticas.

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Su rendimiento reciente, especialmente en el partido decisivo ante Alianza Valledupar, reactivó el debate entre los hinchas sobre su nivel y su continuidad en el club.

¿Cuál es el salario de De Amores en Millonarios?

Millonarios no publica oficialmente los salarios de sus jugadores. Sin embargo, estimaciones del mercado de Transfermarkt ubican el ingreso mensual de Guillermo de Amores entre 60 y 80 millones de pesos colombianos.

Esa cifra lo sitúa en un rango medio dentro de la plantilla. No es uno de los jugadores mejor pagos, pero sí representa una inversión importante dentro del equipo.

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El tema ha cobrado relevancia debido a su desempeño irregular y a la eliminación del club, en donde en el reciente juego ante Alianza soltó una pelota que quedó en los pies de Pedro Franco, gol que le costó la eliminación al cuadro 'embajador'

Este error, acumulado con otros ha generado cuestionamientos por parte de la hinchada, que espera un rendimiento acorde con la responsabilidad del puesto.

¿Hasta cuándo tiene contrato De Amores con Millonarios?

El arquero llegó a Millonarios a mediados de 2025 y firmó un contrato por dos temporadas. Su vínculo con el club está vigente hasta el 30 de junio de 2027.

Aunque el contrato le da estabilidad en el papel, en el fútbol profesional la continuidad depende del rendimiento y de las decisiones deportivas que tome la institución.

Por ahora, De Amores sigue haciendo parte del plantel, pero su situación podría ser evaluada en las próximas semanas, especialmente en función de los resultados y el desempeño en competencia.

Millonarios, por su parte, ya enfoca su atención en la Copa Sudamericana donde buscará recomponer su camino tras la eliminación en el campeonato local.

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El debate sobre el salario de De Amores en Millonarios y su contrato seguirá abierto mientras el arquero intenta responder en el campo y recuperar la confianza del entorno.

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