CANAL RCN
Tendencias

Los colombianos que lideran la lista de nominados en importantes premios de música

La lista de nominados ya se encuentra completa por lo que se exalta la presencia de los colombianos.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
03:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los premios MTV VMA han presentado la lista completa de los artistas nominados para su nueva entrega en 2025 por lo que con estos se busca exaltar a los cantantes más representativos, a nivel mundial, y que han obtenido los números más altos en el último año.

Anuel y Blessd conmocionan a sus fanáticos al aparecer por las calles de Medellín
RELACIONADO

Anuel y Blessd conmocionan a sus fanáticos al aparecer por las calles de Medellín

Colombianos nominados a los premios MTV VMA

La cuota colombiana no se ha hecho esperar para la nueva edición de los importantes premios de la industria musical. De esta manera, en esta nueva ocasión, tres artistas se están disputando el premio por la mejor canción latina en la que se encuentra Karol G con su canción ‘Si antes te hubiera conocido’, J Balvin con ‘Río’ y Shakira con ‘Soltera’.

Por su parte, Bad Bunny es el latino con el mayor número de nominaciones ya que también se encuentra en la categoría mejor canción latina con ‘Baile inolvidable’, mejor artista del año, mejor álbum por ‘Debí tirar más fotos’ y mejor video en formato largo por su cortometraje con ‘Debí tirar más fotos’.

Este año la expectativa en dicha categoría ha crecido ya que J Balvin se ha convertido en el artista con el mayor número de premios obtenidos en un empate con Anitta, quien también ha figurado como una de las mejores artistas latinas y con mayor influencia.

Artistas líderes en la lista de los MTV VMA

Por otro lado, la cantante Lady Gaga lidera las nominaciones este año ya que cuenta con 12 menciones, seguida por Bruno Mars que cuenta con 11 para esta nueva entrega. Así mismo, otros de los artistas más destacados son Kendrick Lamar con 10, Sabrina Carpenter y Rosé con ocho cada uno, The Weeknd y Ariana Grande con siete y Billie Eilish con seis.

Karol G sorprende al mostrar la mascota con la que viaja en su avión privado
RELACIONADO

Karol G sorprende al mostrar la mascota con la que viaja en su avión privado

¿Cuándo serán los premios MTV VMA?

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre y se celebrará en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, por segundo año consecutivo. La votación para los fanáticos ya se encuentra abierta en la página oficial de MTV y se mantendrá disponible hasta el 5 de septiembre a las 6:00 p.m., mientras que la votación por el mejor artista nuevo se mantendrá abierta durante la gala.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Anuel y Blessd conmocionan a sus fanáticos al aparecer por las calles de Medellín

Inteligencia Artificial

Cumbre de Inteligencia Artificial en Cartagena 2025: inscripciones, fechas, invitados y agenda

TikTok

El peligroso reto de TikTok que generó pánico: joven fingió una tragedia y desató críticas

Otras Noticias

Cucho Hernández

¡Batalla campal en España! El ‘Cucho’ Hernández se fue a los golpes en partido del Betis

El ‘Cucho’ Hernández desató una batalla campal en pleno partido de pretemporada con el Betis y el video ya es viral en redes.

Bogotá

Bogotá tendrá un Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación para fortalecer sus empresas

El proyecto fue anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán este miércoles, 6 de agosto.

Estados Unidos

Estados Unidos sanciona a líderes del Cártel del Noreste por narcoterrorismo y lavado de dinero

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 6 de agosto de 2025: números ganadores

Cundinamarca

Deuda de las EPS con hospitales superan el billón de pesos en Cundinamarca