Los colombianos que lideran la lista de nominados en importantes premios de música

Los premios MTV VMA han presentado la lista completa de los artistas nominados para su nueva entrega en 2025 por lo que con estos se busca exaltar a los cantantes más representativos, a nivel mundial, y que han obtenido los números más altos en el último año.

Colombianos nominados a los premios MTV VMA

La cuota colombiana no se ha hecho esperar para la nueva edición de los importantes premios de la industria musical. De esta manera, en esta nueva ocasión, tres artistas se están disputando el premio por la mejor canción latina en la que se encuentra Karol G con su canción ‘Si antes te hubiera conocido’, J Balvin con ‘Río’ y Shakira con ‘Soltera’.

Por su parte, Bad Bunny es el latino con el mayor número de nominaciones ya que también se encuentra en la categoría mejor canción latina con ‘Baile inolvidable’, mejor artista del año, mejor álbum por ‘Debí tirar más fotos’ y mejor video en formato largo por su cortometraje con ‘Debí tirar más fotos’.

Este año la expectativa en dicha categoría ha crecido ya que J Balvin se ha convertido en el artista con el mayor número de premios obtenidos en un empate con Anitta, quien también ha figurado como una de las mejores artistas latinas y con mayor influencia.

Artistas líderes en la lista de los MTV VMA

Por otro lado, la cantante Lady Gaga lidera las nominaciones este año ya que cuenta con 12 menciones, seguida por Bruno Mars que cuenta con 11 para esta nueva entrega. Así mismo, otros de los artistas más destacados son Kendrick Lamar con 10, Sabrina Carpenter y Rosé con ocho cada uno, The Weeknd y Ariana Grande con siete y Billie Eilish con seis.

¿Cuándo serán los premios MTV VMA?

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre y se celebrará en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, por segundo año consecutivo. La votación para los fanáticos ya se encuentra abierta en la página oficial de MTV y se mantendrá disponible hasta el 5 de septiembre a las 6:00 p.m., mientras que la votación por el mejor artista nuevo se mantendrá abierta durante la gala.