Día del matrimonio: ¿cuáles son los motivos por los que las mujeres engañan a su pareja?

Con motivo del Día Mundial del Matrimonio, que se celebra el 24 de abril, Ashley Madison, aplicación de citas, reveló los resultados de una encuesta dirigida a las mujeres de la plataforma para entender por qué, cuándo y cómo engañan a sus parejas.

Una de las preguntas clave que surge de esta encuesta es: ¿las mujeres están aburridas de la monogamia? Las respuestas señalan que si bien las mujeres quieren mantener el matrimonio por su funcionalidad y el bienestar de su familia, particularmente de sus hijos, en el ámbito sexual se sienten insatisfechas, lo que las lleva a escapar de la monogamia.

En este sentido, un 64% de las mujeres admiten que sienten abandono sexual en su relación principal. Así mismo, el 40% de las encuestadas afirman que su pareja rara vez o incluso nunca las hace llegar al orgasmo. Respecto a los motivos para mantenerse casadas, a pesar de la situación sexual, un 43% dijeron que lo hacen por sus hijos.

En la misma línea, hay que resaltar que un 74% de las encuestadas afirma que aún aman a su cónyuge, pero al mismo tiempo un 64% respondieron que se sienten menos atraídas por este. “Esto derriba la creencia de que las mujeres están más dispuestas a la monogamia que los hombres, y además, tienen la misma probabilidad de aburrirse de tener una sola pareja como los hombres. De igual forma, aunque puedan seguir amándolo, no necesariamente se sienten atraídas y sexualmente felices con su pareja”, afirmó Christoph Kraemer, director ejecutivo para Latinoamérica de Ashley Madison.

¿Por qué las mujeres buscan una relación extramatrimonial?

Para entender de qué manera las parejas extramatrimoniales satisfacen más a las mujeres, la aplicación investigó los motivos que hacen mejor al sexo extramatrimonial. Sobre ello, las respuestas oscilan en (45%) debido a que las mujeres experimentan más sexualmente que con su pareja, (42%) porque tienen relaciones más frecuentemente que con su pareja principal, (39%) por buscar novedad y (38%) para explorar sus fantasías sexuales. Además, el promedio de parejas extramatrimoniales a nivel mundial es de 5,7 y de las mujeres de Colombia es de 3.

Todo lo anterior confirma que las mujeres no están menos interesadas en el sexo que los hombres, como algunas creencias sociales indican. Por el contrario, se indagó más a fondo acerca de ello y las mujeres respondieron que su motivación para tener una relación extramarital es tener sexo de manera más frecuente e interesante (44%). También, los datos confirmaron que las mujeres consumen pornografía o literatura erótica (31% semanalmente y 14% diariamente) y usan juguetes sexuales (31% semanalmente y 10% diariamente). También, el 95% de las encuestadas aseguró haber considerado ir a una orgía o fiesta sexual.

Por otra parte, un importante hallazgo del estudio, es que las mujeres que buscan aventuras extramaritales, en vez de terminar su relación principal, buscan la infidelidad para conservar su relación matrimonial. Muchas mujeres apuntan sobre beneficios de la infidelidad para sus matrimonios; por lo tanto, un 31% dice que baja la tensión con su pareja principal y 22% que hace que su matrimonio sea más feliz. Es decir, la infidelidad es para ellas un complemento de sus relaciones existentes, al igual que una fuente de satisfacción sexual.

Y, entonces ¿cuándo buscan las mujeres una relación extramatrimonial? Los datos parecen indicar que en promedio las encuestadas perciben desde los 5 años de relación una disminución en la frecuencia sexual. A los 6 años de relación perciben un descenso de la calidad de la relación sexual y es a los 7 años cuando han tenido su primera aventura extramatrimonial.

¿Las mujeres se sienten culpables por engañar a sus parejas?

Finalmente, la encuesta preguntó a las usuarias de la app sobre el sentimiento de culpa al momento de ser infieles y sus percepciones al respecto. Sobre esto, se puede evidenciar que aunque se sienten más juzgadas por la sociedad al “desviarse”, no es que se sientan culpables en su mayoría. Esto porque un 37% considera que una aventura es moralmente mala pero no sienten culpa, un 31% dice que una aventura no es moralmente mala y no se sienten culpables. Solo un 32% de las mujeres sienten culpa por externalizar sus necesidades sexuales.