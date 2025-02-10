Concierto de Luis Alfonso en El Campín: Gobierno autorizó su realización en segunda instancia

Los últimos días han sido de gran preocupación para los amantes de los conciertos en Bogotá.

Sin embargo, en las últimas horas, la Secretaría de Gobierno confirmó que el concierto de Luis Alfonso sí se realizará en el Estadio El Campín este sábado 4 de octubre de 2025, como estaba programado.

La noticia llega luego de que en septiembre se negara en primera instancia la autorización del evento, generando dudas entre los fanáticos y en la misma industria del entretenimiento, sobre todo después de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro.

Resultados del recurso y aval oficial para el Festival de Luis Alfonso

Según la Resolución GJR-1467 de 2025, la Alcaldía de Bogotá resolvió el recurso de reposición interpuesto por la empresa organizadora, CMN Colombia S.A.S., y otorgó el aval definitivo para que se lleve a cabo el espectáculo denominado “El Festival Más Contentoso Luis Alfonso”.

El evento fue autorizado para realizarse desde las 18:00 horas del 4 de octubre hasta las 03:00 horas del 5 de octubre, con un aforo máximo de 26.052 personas, en el estadio capitalino. Además, se permitirá el expendio y consumo de bebidas alcohólicas únicamente en zonas habilitadas.

Condiciones de seguridad y control

La autorización está supeditada al cumplimiento del Plan de Emergencias y Contingencias, avalado por las entidades técnicas del sistema SUGA y el IDIGER. Si la organización incumple con alguna medida de seguridad, la autorización perderá validez.

RELACIONADO Páramo rompe el silencio y se pronuncia sobre concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

“Su realización dependerá del cumplimiento estricto de las condiciones establecidas, pues el objetivo principal es garantizar la seguridad de los asistentes”, señaló la Secretaría de Gobierno.

Con esta decisión, los seguidores de Luis Alfonso podrán disfrutar del esperado concierto en El Campín, un evento que promete ser uno de los más grandes del año en Bogotá.

Invitados confirmados de Luis Alfonso

Hace un par de días, el cantante de música popular confirmó que lo acompañarán Luis Alberto Posada, Nelson Velásquez y Jhon Alex Castaño, quienes no ocultaron su emoción por ser parte de este evento que promete marcar un hito en la capital.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el propio Luis Alfonso, a través de un video en TikTok, reveló nuevos invitados de lujo como Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Yeison Maje y Hernán Gómez, a la espera de más sorpresas.