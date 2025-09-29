¿Qué pasará con concierto de Shakira, Guns N' Roses y más artistas que tendrán lugar en Vive Claro?

El aplazamiento del reciente concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro desató una ola de inquietud entre los seguidores de la música, quienes temen por el futuro de los conciertos de Shakira, Guns N' Roses, Blessd y otros grandes artistas programados.

Las alarmas se encendieron cuando se anunció la cancelación del show de Kendrick Lamar debido a aparentes fallas logísticas y documentación incompleta, sembrando la duda sobre si los gigantes del rock y el pop seguirán los mismos pasos.

¿Corren peligro los conciertos en Vive Claro?

A pesar de la zozobra en redes sociales y la preocupación de los miles de compradores de boletos, el recinto Vive Claro emitió un comunicado aclaratorio para calmar a la audiencia.

Los directivos enfatizaron que el problema que forzó la cancelación del evento anterior fue de carácter "estrictamente documental", impidiendo la aprobación a tiempo por parte de las entidades de gestión de riesgo (IDIGER).

Es decir, la dificultad no radicó en las condiciones físicas del lugar, pues el Vive Claro asegura que cumple con "todas las especificaciones de seguridad, protocolos y estándares internacionales".

Fuentes internas del Vive Claro confirmaron que la programación musical para los próximos meses se mantiene inalterable.

Los shows de talla internacional siguen en firme, incluyendo el tan esperado evento de Guns N’ Roses, Imagine Dragons y Linkin Park en octubre, el show de la superestrella barranquillera Shakira en noviembre y la presentación del fenómeno urbano, Blessd.

La confirmación oficial busca despejar cualquier sombra sobre el futuro de los conciertos en Vive Claro y devolver la confianza al público.

Los promotores recalcaron que las fechas clave, que se extienden hasta enero del próximo año, continúan vigentes, incluyendo también presentaciones de My Chemical Romance el 22 de enero 2026.

Con la documentación y la logística aparentemente corregidas tras el primer tropiezo, el sector del entretenimiento espera que los próximos shows se desarrollen sin contratiempos, permitiendo a los fans disfrutar de la música en vivo en un recinto que afirma estar "completamente preparado y en óptimas condiciones."