Páramo rompe el silencio y se pronuncia sobre concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

El sábado 27 de septiembre, más de 30 mil personas estaban listas para escuchar a Kendrick Lamar en Vive Claro. Sin embargo, el concierto quedó cancelado luego de varias horas.

El Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) sostuvo que hubo falta de información y documentación técnica oportunas que garantizaran las condiciones del concierto, por lo cual no hubo concepto favorable.

¿Por qué se canceló el concierto en el Vive Claro?

Cualquier evento que se realice en Bogotá y más aquellos con alta cantidad de público, deben contar con el respaldo del Idiger en cuanto a la seguridad de las instalaciones, así como una serie de protocolos ante eventuales emergencias.

Del otro lado, Ocesa se refirió sobre lo ocurrido. Por un lado, aseguró que hubo un tema de documentos que le impidió al Idiger cumplir con la aprobación en los plazos establecidos. Aunque, sostuvo que Vive Claro cuenta con las condiciones de seguridad, protocolos y estándares.

Para los fanáticos, se brindó la posibilidad de reembolso de boletas, de acuerdo con lo establecido por Ticketmaster. Este lunes 29 de septiembre, Páramo rompió el silencio y dio a conocer una carta dirigida a los usuarios afectados.

El pronunciamiento de Páramo: se refirió al reembolso

No hay nada más sagrado para un fan que ver a su artista favorito en un concierto (…) Nos duele profundamente haberles hecho pasar, a quienes asistieron el sábado para ver a Kendrick Lamar, por esta desilusión, esa rabia, esa incertidumbre y esa tristeza.

Páramo asumió la responsabilidad de la situación. Por tal motivo, habilitó la devolución total del dinero, incluyendo el respectivo valor del servicio. Tal y como mencionó Ocesa, se hará bajo los lineamientos de Ticketmaster acorde al método de pago, ya sea tarjetas de crédito o débito, en efectivo y por medio de pagos electrónicos.

A través de redes sociales, la superintendente de Industria, Cielo Rusinque, informó que la entidad llevará a cabo las respectivas pesquisas para comprobar las condiciones con las que se iba a desarrollar el concierto.

En ese orden de ideas, la SIC estará a cargo de investigar las causas de la cancelación y los procedimientos para, ya sea una reprogramación o la cancelación definitiva.