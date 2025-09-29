CANAL RCN
Tendencias

Páramo rompe el silencio y se pronuncia sobre concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

Para los fanáticos habrá un proceso de devolución de dinero.

No hubo concierto de Kendrick Lamar en Bogotá.
No hubo concierto de Kendrick Lamar en Bogotá. Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
12:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sábado 27 de septiembre, más de 30 mil personas estaban listas para escuchar a Kendrick Lamar en Vive Claro. Sin embargo, el concierto quedó cancelado luego de varias horas.

“Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad”: respuesta sobre concierto cancelado de Kendrick Lamar
RELACIONADO

“Vive Claro cumple con todas las especificaciones de seguridad”: respuesta sobre concierto cancelado de Kendrick Lamar

El Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) sostuvo que hubo falta de información y documentación técnica oportunas que garantizaran las condiciones del concierto, por lo cual no hubo concepto favorable.

¿Por qué se canceló el concierto en el Vive Claro?

Cualquier evento que se realice en Bogotá y más aquellos con alta cantidad de público, deben contar con el respaldo del Idiger en cuanto a la seguridad de las instalaciones, así como una serie de protocolos ante eventuales emergencias.

Del otro lado, Ocesa se refirió sobre lo ocurrido. Por un lado, aseguró que hubo un tema de documentos que le impidió al Idiger cumplir con la aprobación en los plazos establecidos. Aunque, sostuvo que Vive Claro cuenta con las condiciones de seguridad, protocolos y estándares.

Galán se pronunció tras cancelación del concierto de Kendrick Lamar: Bogotá endurecerá sus requisitos para eventos masivos
RELACIONADO

Galán se pronunció tras cancelación del concierto de Kendrick Lamar: Bogotá endurecerá sus requisitos para eventos masivos

Para los fanáticos, se brindó la posibilidad de reembolso de boletas, de acuerdo con lo establecido por Ticketmaster. Este lunes 29 de septiembre, Páramo rompió el silencio y dio a conocer una carta dirigida a los usuarios afectados.

El pronunciamiento de Páramo: se refirió al reembolso

No hay nada más sagrado para un fan que ver a su artista favorito en un concierto (…) Nos duele profundamente haberles hecho pasar, a quienes asistieron el sábado para ver a Kendrick Lamar, por esta desilusión, esa rabia, esa incertidumbre y esa tristeza.

Páramo asumió la responsabilidad de la situación. Por tal motivo, habilitó la devolución total del dinero, incluyendo el respectivo valor del servicio. Tal y como mencionó Ocesa, se hará bajo los lineamientos de Ticketmaster acorde al método de pago, ya sea tarjetas de crédito o débito, en efectivo y por medio de pagos electrónicos.

A través de redes sociales, la superintendente de Industria, Cielo Rusinque, informó que la entidad llevará a cabo las respectivas pesquisas para comprobar las condiciones con las que se iba a desarrollar el concierto.

En ese orden de ideas, la SIC estará a cargo de investigar las causas de la cancelación y los procedimientos para, ya sea una reprogramación o la cancelación definitiva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Westcol rechazó beso de Yina Calderón en vivo: así fue el incómodo momento

Horóscopo

Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025: las predicciones de Javi Predice

Miss Universe Colombia

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la ganadora de Miss Universe Colombia 2025?

Otras Noticias

Jorman Campuzano

Jorman Campuzano acabó con la polémica y habló de sus fotos vistiendo la camiseta de Millonarios

Jorman Campuzano le marcó un tanto a Millonarios y aprovechó para hablar sobre sus fotos vistiendo la camiseta albiazul.

Artistas

Llora el mundo de la televisión: murió un icónico y querido actor

El actor también marcó una época en el cine y el teatro de su país. Esto es lo que se ha informado.

Ibagué

Campesinos se cansaron de esperar y pavimentaron ellos mismos la entrada a su vereda

Comercio

Frisby España armó nueva polémica al lanzar malteada con sabor a 'chocoramo': esto respondieron

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos