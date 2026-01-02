CANAL RCN
Colombia Video

Aranceles del 30 % tensan el comercio entre Colombia y Ecuador desde este domingo

Entra en vigor la medida que impacta un intercambio de US$ 2.800 millones al año y profundiza el desequilibrio comercial entre ambos países.

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
12:32 p. m.
Desde la medianoche de este domingo, el comercio entre Colombia y Ecuador entró en una nueva fase marcada por números rojos y decisiones de alto impacto: ambos países activaron aranceles del 30 % a sus importaciones, una medida que golpea un intercambio bilateral que mueve cerca de US$ 2.800 millones al año.

Las cifras muestran un desequilibrio claro. Colombia exporta a Ecuador alrededor de US$ 1.800 millones, mientras que Ecuador vende a Colombia cerca de US$ 900 millones, lo que deja a Quito con una balanza comercial negativa superior a US$ 1.000 millones. Ese desbalance fue uno de los principales argumentos del gobierno ecuatoriano para escalar el conflicto comercial.

El impacto no es menor: los exportadores ecuatorianos ya calculan pérdidas anuales cercanas a US$ 273 millones, mientras que los gremios en ambos países advierten que el encarecimiento de los productos afectará cadenas de suministro, precios y empleo en sectores clave.

Un conflicto que se mide en millones y en mercancía

La respuesta de Colombia incluyó aranceles a una lista de 50 productos ecuatorianos, entre ellos alimentos como arroz, fríjoles, plátanos y azúcar, además de bienes industriales como neumáticos, calzado, tubos de aluminio, botellas, alcoholes e insecticidas. Del lado ecuatoriano, el recargo del 30 % se aplica a las importaciones colombianas en un momento en que el comercio bilateral ya estaba bajo presión.

En la frontera, las cifras también hablan: antes de que entraran en vigor los aranceles, las filas de camiones en el paso de Rumichaca alcanzaron hasta 600 metros, en un intento por cruzar mercancía antes del nuevo sobrecosto.

Pero el pulso va más allá de los aranceles. En 2024, Colombia le vendió a Ecuador US$ 334 millones en electricidad, convirtiendo la energía en el principal producto de exportación hacia ese país durante su crisis eléctrica. Ahora, con la suspensión de ese suministro, el factor energético se suma a la ecuación del conflicto comercial.

En el frente petrolero, la tensión también se traduce en números: Ecuador elevó de US$ 3 a US$ 30 por barril la tarifa para transportar crudo de Ecopetrol por sus oleoductos, una medida que afecta una operación que movía en promedio 10.000 barriles diarios.

Con aranceles, energía y petróleo sobre la mesa, la relación entre Colombia y Ecuador entra en una etapa donde cada decisión se mide en millones de dólares. Por ahora, el diálogo diplomático sigue abierto, pero las cifras dejan claro que el costo de esta guerra comercial ya empezó a sentirse en ambos lados de la frontera.

