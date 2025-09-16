Luis Alfonso sufre un accidente previo a su concierto en Estados Unidos, ¿qué le pasó?

El cantante de 'Chismofilia', 'Contentoso' y demás canciones reconocidas de música popular sufrió un accidente previo a su concierto en Estados Unidos.

¿Cuál fue el accidente de Luis Alfonso?

El artista sufrió una fractura en uno de sus pies y, según se conoció, apenas aterrizó el avión en la ciudad de Charlotte, tuvo que dirigirse junto a su equipo al hospital más cercano para recibir atención médica.

Como pueden ver, llegamos con un dedo quebrado, ya vamos para urgencias, expresó Luis Alfonso.

A través de sus redes sociales, aclaró toda la situación a sus seguidores, destacando que tenía la duda de cantar con "botas de yeso", en su presentación para el pasado domingo 14 de septiembre.

¿Luis Alfonso se presentó en su concierto de Charlotte, Estados Unidos?

Cabe recordar que el cantante se encontraba de gira por Estados Unidos y Canadá y, a pesar del accidente, logró presentarse en la ciudad de Charlotte.

Se dice que el artista se encuentra en su hogar junto con su pareja para recuperarse de su situación médica. A través de sus redes sociales, compartió un sentido mensaje y destacó cómo se encuentra su salud.

"Anoche terminamos la gira por Estados Unidos y Canadá con la gente hermosa de Charlotte 🫶🏽 Y este montañero y banda de señorazos solo tiene palabras de agradecimiento con cada uno de ustedes que no sólo nos acompañó en cada fecha sino que nos recibieron con tanto cariño", expresó en sus redes sociales.

Por el momento, el artista seguirá compartiendo más detalles de su vida y cómo los pequeños accidentes no lo detienen para seguir con su carrera musical.