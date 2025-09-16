CANAL RCN
Tendencias

Luis Alfonso sufre un accidente previo a su concierto en Estados Unidos, ¿qué le pasó?

Luis Alfonso preocupó a todos sus seguidores tras revelar que había tenido un accidente previo a su show en Charlotte, Estados Unidos.

Luis Alfonso
Foto Canal RCN - Freepik

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
10:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cantante de 'Chismofilia', 'Contentoso' y demás canciones reconocidas de música popular sufrió un accidente previo a su concierto en Estados Unidos.

J Balvin rompe el silencio y habla sobre Bad Bunny: ¿habrá reconciliación?
RELACIONADO

J Balvin rompe el silencio y habla sobre Bad Bunny: ¿habrá reconciliación?

¿Cuál fue el accidente de Luis Alfonso?

El artista sufrió una fractura en uno de sus pies y, según se conoció, apenas aterrizó el avión en la ciudad de Charlotte, tuvo que dirigirse junto a su equipo al hospital más cercano para recibir atención médica.

Como pueden ver, llegamos con un dedo quebrado, ya vamos para urgencias, expresó Luis Alfonso.

A través de sus redes sociales, aclaró toda la situación a sus seguidores, destacando que tenía la duda de cantar con "botas de yeso", en su presentación para el pasado domingo 14 de septiembre.

Luis Alfonso afirmó ser víctima de brujería: ¿sufrió una impactante persecución?
RELACIONADO

Luis Alfonso afirmó ser víctima de brujería: ¿sufrió una impactante persecución?

¿Luis Alfonso se presentó en su concierto de Charlotte, Estados Unidos?

Cabe recordar que el cantante se encontraba de gira por Estados Unidos y Canadá y, a pesar del accidente, logró presentarse en la ciudad de Charlotte.

Se dice que el artista se encuentra en su hogar junto con su pareja para recuperarse de su situación médica. A través de sus redes sociales, compartió un sentido mensaje y destacó cómo se encuentra su salud.

Luis Alfonso vio a un fantasma en Armero y el video causó pánico: escalofriante relato
RELACIONADO

Luis Alfonso vio a un fantasma en Armero y el video causó pánico: escalofriante relato

"Anoche terminamos la gira por Estados Unidos y Canadá con la gente hermosa de Charlotte 🫶🏽 Y este montañero y banda de señorazos solo tiene palabras de agradecimiento con cada uno de ustedes que no sólo nos acompañó en cada fecha sino que nos recibieron con tanto cariño", expresó en sus redes sociales.

Por el momento, el artista seguirá compartiendo más detalles de su vida y cómo los pequeños accidentes no lo detienen para seguir con su carrera musical.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó tras la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity: "Me quedé"

Masterchef Celebrity Colombia

"Me dueles mucho": Valentina Taguado y su emotiva publicación por la eliminación de Valeria en MasterChef Celebrity

Artistas

Continúa la preocupación por la salud de Jessica Cediel: sigue canalizada en el hospital y este fue su pronunciamiento

Otras Noticias

Bogotá

🔴 EN VIVO 🔴: siga minuto a minuto la situación de movilidad por las protestas de este martes 16 de septiembre en Bogotá

Más de 20 sectores del transporte se sumarán a las movilizaciones convocadas por el concejal 'Fuchi'.

Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Chelsea: cuándo y dónde ver el debut de Luis Díaz en Champions League

Bayern Múnich enfrenta a Chelsea en la primera jornada de la Champions League. Prográmese para el debut de Luis Díaz.

Empleo en Colombia

Estos son los 3 empleos en Colombia donde puede ganar hasta 30 millones de pesos

Artistas

Último momento: murió un reconocido actor y leyenda de Hollywood

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos