Luis Alfonso vio a un fantasma en Armero y el video causó pánico: escalofriante relato

El cantante de música popular Luis Alfonso revivió el misterio que envuelve a las ruinas de Armero con un relato escalofriante.

El artista le mostró un video al Dj Dani Tres Palacios en el que, según su testimonio, logró capturar a un fantasma.

Luis Alfonso contó que, motivado por su gran interés en temas paranormales, decidió hacer un recorrido nocturno por lo que queda de la histórica ciudad.

Acompañado de su equipo y una guía local, visitó lugares emblemáticos como la tumba de Omaira Sánchez.

Fue precisamente en una estructura conocida como "la casa del inglés" donde ocurrió el suceso. La guía les advirtió no entrar, una precaución que el cantante sintió que era necesaria debido a la pesada energía del lugar.

Luis Alfonso vio un fantasma en Armero

En medio de un profundo respeto por las almas de las víctimas de la tragedia de 1985, Luis Alfonso permaneció fuera de la casa.

Afirmó que sintió una presencia y en un momento dado vio lo que parecía ser una figura asomándose, pero su mente intentó buscar una explicación lógica, pensando que solo era un reflejo o sugestionado por el ambiente. Sin embargo, su percepción cambió por completo al revisar las imágenes de su celular.

El relato de Luis Alfonso sobre fantasma en Armero

“Cuando llegamos, obviamente, con mucho respeto, yo me quedé mirando para la casa, era muy oscura. A mí no me gusta decir mentiras porque yo a eso le tengo mucho respeto, yo soy muy devoto de las alamas benditas del purgatorio, yo las respeto mucho. Hicimos una oración y yo me di cuenta de que alguien se asomó”.

Con sorpresa y nerviosismo, el cantante encontró en el video lo que él describió como una persona vestida de blanco, una figura que se asomó por la ventana y que no pudo haber sido un reflejo. La grabación, se convirtió en la prueba de su relato, un hecho que refuerza la leyenda urbana de la que tanto se habla en este lugar.