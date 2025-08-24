"Lo sabía": Luisa Fernanda W habló nuevamente y amplió las especulaciones sobre su ruptura con Pipe Bueno

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W iniciaron una nueva vida en México desde hace algunos meses, pero en este momento sus seguidores no están hablando de eso, sino de que presuntamente su relación habría terminado.

El intérprete de éxitos musicales como 'Te parece poco', grabó un video hablando del desinterés y dio lugar para que empezaran los rumores en las redes sociales.

Además, Luisa Fernanda W escribió una publicación en la que expresó que es consciente de todo lo que se está diciendo y que le gustaría que simplemente se tratara de una canción, pero que no era así.

En medio de esa coyuntura, la influencer realizó una dinámica de preguntas en Instagram y uno de sus internautas le preguntó directamente sobre su presunta ruptura amorosa con Pipe Bueno. En consecuencia, ella entregó una nueva respuesta.

Esto fue lo nuevo que dijo Luisa Fernanda W sobre su supuesta ruptura amorosa con Pipe Bueno

En la dinámica de preguntas, Luisa Fernanda W manifestó que sabía que todos se iban a interesar en saber acerca de su relación amorosa y volvió a recalcar que no se trataría de una estrategia de marketing.

"Sabía que esta iba a ser la primera pregunta, así que, para que podamos avanzar, les cuento que por estos días sí estamos de estreno con canciones como 'Te extraño' y 'Me enamoras rápido', junto a Itzza, Ryan y Dejota. Además, Pipe también acaba de lanzar 'Dime que prefieres'", inició enfatizando Luisa Fernanda W.

"Pero, todo lo que se está hablando ahorita no tiene nada que ver con el lanzamiento de una canción. Me encantaría decirles que sí, pero no. Denme unos días y les cuento qué está pasando, ténganme paciencia", concluyó.

¿Por qué los seguidores de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dicen que el rumor de la ruptura amorosa es una estrategia de marketing?

Tras el comienzo de los rumores de la supuesta ruptura amorosa de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, el cantante grabó un video cantando su nuevo sencillo musical, que habla del desinterés y el momento en el que se comienza a terminar una relación.

En ese sentido, los seguidores asociaron lo ocurrido al estreno de esa canción, aunque muchos no estuvieron de acuerdo con presunto plan ingeniado por el cantante y la influencer.