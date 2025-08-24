CANAL RCN
Tendencias

"Lo sabía": Luisa Fernanda W habló nuevamente y amplió las especulaciones sobre su ruptura con Pipe Bueno

La influencer reapareció en su cuenta de Instagram y respondió una pregunta de uno de sus seguidores. ¿Qué dijo exactamente?

Foto: @pipebueno en Instagram.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
03:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W iniciaron una nueva vida en México desde hace algunos meses, pero en este momento sus seguidores no están hablando de eso, sino de que presuntamente su relación habría terminado.

El intérprete de éxitos musicales como 'Te parece poco', grabó un video hablando del desinterés y dio lugar para que empezaran los rumores en las redes sociales.

Luisa Fernanda W volvió a romper el silencio tras su presunta ruptura amorosa con Pipe Bueno: "paciencia"
RELACIONADO

Luisa Fernanda W volvió a romper el silencio tras su presunta ruptura amorosa con Pipe Bueno: "paciencia"

Además, Luisa Fernanda W escribió una publicación en la que expresó que es consciente de todo lo que se está diciendo y que le gustaría que simplemente se tratara de una canción, pero que no era así.

En medio de esa coyuntura, la influencer realizó una dinámica de preguntas en Instagram y uno de sus internautas le preguntó directamente sobre su presunta ruptura amorosa con Pipe Bueno. En consecuencia, ella entregó una nueva respuesta.

Esto fue lo nuevo que dijo Luisa Fernanda W sobre su supuesta ruptura amorosa con Pipe Bueno

En la dinámica de preguntas, Luisa Fernanda W manifestó que sabía que todos se iban a interesar en saber acerca de su relación amorosa y volvió a recalcar que no se trataría de una estrategia de marketing.

"Sabía que esta iba a ser la primera pregunta, así que, para que podamos avanzar, les cuento que por estos días sí estamos de estreno con canciones como 'Te extraño' y 'Me enamoras rápido', junto a Itzza, Ryan y Dejota. Además, Pipe también acaba de lanzar 'Dime que prefieres'", inició enfatizando Luisa Fernanda W.

"Pero, todo lo que se está hablando ahorita no tiene nada que ver con el lanzamiento de una canción. Me encantaría decirles que sí, pero no. Denme unos días y les cuento qué está pasando, ténganme paciencia", concluyó.

¿Por qué los seguidores de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W dicen que el rumor de la ruptura amorosa es una estrategia de marketing?

Tras el comienzo de los rumores de la supuesta ruptura amorosa de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, el cantante grabó un video cantando su nuevo sencillo musical, que habla del desinterés y el momento en el que se comienza a terminar una relación.

"Terminar es lo mejor": Pipe Bueno se pronunció en medio de los rumores de una ruptura con Luisa Fernanda W
RELACIONADO

"Terminar es lo mejor": Pipe Bueno se pronunció en medio de los rumores de una ruptura con Luisa Fernanda W

En ese sentido, los seguidores asociaron lo ocurrido al estreno de esa canción, aunque muchos no estuvieron de acuerdo con presunto plan ingeniado por el cantante y la influencer.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salud mental

¿Qué tan importante es tener buenos amigos? Los beneficios para la salud y la felicidad

Restaurantes

Reconocida cadena de hoteles está ofreciendo desayunos tipo buffet a 1 dólar: así puede participar

Yina Calderón

Yina Calderón se quebró en llanto por 'Epa Colombia' y le envió mensaje al presidente Petro

Otras Noticias

Putumayo

Ataque con drones, esta vez en Putumayo, se registró contra un buque de la Armada

Aunque el Gobierno informó que el atentado en Amalfi no fue realizado con drones, los ataques con explosivos mantienen en alerta a las unidades militares en todo el país.

Cuidado personal

Los seguros de vida en la economía familiar: beneficios ante imprevistos

Razones clave por las que la inversión en seguros de vida es una prioridad financiera.

Venezuela

¿Qué es la Milicia Bolivariana? Maduro hizo un llamado a los venezolanos para que sean voluntarios

Millonarios

Hernán Torres reveló cuándo regresa Leonardo Castro y Mackalister Silva a Millonarios

Subsidios

Colombianos tendrían importante subsidio para pagar más de la mitad de la factura de internet