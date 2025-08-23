CANAL RCN
Luisa Fernanda W volvió a romper el silencio tras su presunta ruptura amorosa con Pipe Bueno: "paciencia"

Luisa Fernanda W envió un nuevo mensaje que continuó intrigando a sus seguidores y los de Pipe Bueno. Estos son los detalles.

agosto 23 de 2025
02:18 p. m.
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, que se encuentran viviendo en México desde hace unos meses, han avivado los rumores acerca de una presunta ruptura amorosa.

El cantante, en un video en el que se mostró nostálgico, habló de lo que pasa cuando se va perdiendo el interés y la conexión con una persona.

Tras esa publicación, los internautas comenzaron a preguntarle a Luisa Fernanda W que si algo había pasado en su relación con Pipe Bueno y ella respondió con un post de Instagram que alarmó mucho más a todos.

"Ya sé que hay polémica, yo sé lo que escribí, pero definitivamente cuando no hay interés se nota. Es más, yo sé que no soy a la única persona a la que le ha pasado porque a veces las cosas son de una manera, pero pasa un tiempo y dejan de ser iguales", afirmó Luisa Fernanda W en un video.

"En este momento no me siento preparada para hablar del tema porque siento que no es el momento", concluyó.

Y, luego de esa aparición en redes sociales, Pipe Bueno subió un video cantando una canción de despecho y en la descripción señaló lo siguiente:

Terminar lo nuestro es lo mejor y va a doler.

A raíz de ese último post de Pipe Bueno, una gran cantidad de internautas manifestaron que todo se trata de una estrategia de marketing ligada a su nuevo sencillo musical, mientras que otros se preocuparon más y continuaron escribiéndole a Luisa Fernanda W.

Fue así como la influencer, en un grupo que tiene que sus seguidores, volvió a pronunciarse. ¿Qué dijo?

Luisa Fernanda W, en medio de los rumores de ruptura amorosa con Pipe Bueno, volvió a romper el silencio

En las últimas horas, Luisa Fernanda W subió una foto a uno de los grupos que tiene con sus seguidores y volvió a explicarles que aún no se siente preparada para hablar, pero que pronto lo hará.

"Ténganme paciencia estos días, prometo que todo estará bien", fueron las palabras exactas de Luisa Fernanda W.

Es así como aún no hay una confirmación oficial acerca de si Pipe Bueno y Luisa Fernanda W siguen juntos o no, pero todo parece indicar que están mejor que nunca y que están trabajando de la mano en una campaña de marketing y expectativa.

¿Por qué Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se fueron a vivir a México?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tomaron la decisión de mudarse a México por los planes que el cantante tiene con su proyecto musical.

Pipe, según ha explicado, siente que ha conquistado a su público en Colombia y que ahora es el momento de dar el paso ideal y hacer lo mismo en la región mexicana.

 

