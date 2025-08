“No todo merece respuesta”: Luisa Fernanda W habla sobre las más recientes críticas

Luisa Fernanda W ha estado inmersa en una nueva discusión en la que los internautas la han asociado a raíz de una serie de críticas que Yina Calderón ha hecho sobre la antioqueña. Sin embargo, la mujer rompió el silencio y decidió sincerarse sobre la situación con sus seguidores.

RELACIONADO Karen Sevillano luce traje de baño por primera vez después de sus cirugías

¿Luisa Fernanda W envía indirecta a Yina Calderón?

La empresaria se tomó sus redes sociales, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde se sumó a una dinámica en la que se dispuso a responder algunas de las más recurrentes dudas que sus fanáticos poseen sobre su vida. De esta manera, la mujer se detuvo para hacer especial énfasis sobre la manera con la que enfrenta las críticas que buscan afectar su imagen.

Fue así como Luisa compartió un texto en el que explicó que no todos los comentarios merecen respuesta por lo que no le da importancia a todo lo que se dice de ella. No obstante, aclaró que cuando el asunto escala, de manera importante, hace uso de otros métodos como el respaldo legal mientras evita los escándalos.

“No todo lo que se dice en redes tiene peso. Si es algo sin fundamento, simplemente no le doy importancia, pero si la cosa escala y toca mi imagen, sí actúo. Me asesoro bien, hablo cuando estoy lista, con argumentos y, si es necesario, con respaldo legal”, manifestó.

De igual manera, ofreció algunos tips que le han funcionado a la hora de enfrentar las críticas ya que aseguró que, en algunas ocasiones, utiliza la situación a su favor sin llegar a afectar su imagen.

RELACIONADO Certificado de defunción revela la causa de muerte de Ozzy Osbourne

Yina Calderón hace comentarios sobre Luisa Fernanda W

La polémica se ha desatado a raíz de que la creadora de contenido ha hecho una serie de afirmaciones, por medio de sus entrevistas más recientes, en las que ha explicado que la antioqueña ya no tendría influencia en redes sociales.

Así mismo, explicó que la mujer “se las da de dama” por lo que señaló que no se encuentra de acuerdo con la nueva faceta que la empresaria ha adoptado en sus redes sociales.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar ya que cientos de internautas salieron en defensa de la empresaria ya que aseguraron que la antioqueña se encuentra “en otro nivel” para responderle a la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.