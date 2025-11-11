CANAL RCN
Reconocida presentadora tuvo que ser trasladada a urgencias tras ser mordida por un perro: este es su estado

La reconocida presentadora, a través de su cuenta de Instagram, contó cuál fue el tratamiento que le han realizado.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
01:27 p. m.
Una de las presentadoras de televisión más famosas de México tuvo que ser hospitalizada de emergencia en Estados Unidos.

Se trata de Gaby Ramírez, que es conductora de programas en Los Ángeles y también se destaca como creadora de contenido digital.

"El pánico más horrible de mi vida": reconocida actriz colombiana vivió susto en medio de su embarazo

Ella, de acuerdo con lo que se ha conocido, se encontraba bajándose de su vehículo y de repente fue mordida por un perro que le dejó una herida abierta en una de sus piernas.

En consecuencia, tuvo que llamar de inmediato a una ambulancia para que la recogiera y la trasladara de inmediato a una entidad médica en la que pudieran realizarle el tratamiento correspondiente.

Así anunció Gaby Ramírez, la reconocida presentadora de México, que había sido mordida por un perro

Tras estar acomodada en la ambulancia, la presentadora Gaby Ramírez grabó una historia en la que comunicó que ya iba en camino hacia el hospital.

"Aquí estoy, ya me llevan camino al hospital y ya llegó la Policía. Por favor ayúdenme, tengo un pedazo grande en donde me mordió el perro. A todas las personas que tienen caninos, necesitan ponerles bozal", afirmó Gaby Ramírez.

"Voy para el hospital y los de la ambulancia se han portado muy bien. Pido oraciones para que el perro esté bien, de todas maneras me van a inyectar y a hacer todo lo que corresponde".

Además, la presentadora indicó que le aplicaron morfina apenas llegó al hospital y que ese medicamento le ayudó considerablemente para que el dolor fuera disminuyendo.

¿Cuál es el estado de salud actual de Gaby Ramírez, la reconocida presentadora de México?

Luego de un par de horas en la entidad hospitalaria, Gaby Ramírez, a través de una historia de Instagram, detalló que le pusieron la vacuna del tétano y que le limpiaron la herida localizada en su pierna.

"Un infierno": preocupación por la salud de una reconocida actriz colombiana tras revelar diagnóstico

Asimismo, explicó que en los exámenes no se evidenció ningún daño en el hueso y que, por lo tanto, los especialistas procedieron a realizar la sutura.

Es así como tendrá que seguir bajo una estricta medicación para ayudar al dolor y la recuperación.

 

